США пригрозили санкциями за работу с зарубежными «дочками» банков России

Минфин США заявил, что иностранные регуляторы и банки «должны быть осторожны» в сделках с «дочками» российских банков за рубежом. Это касается в том числе попыток российских игроков получить лицензии в других юрисдикциях

Здание Минфина США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Санкционный регулятор США — Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина (Office of Foreign Assets Control, OFAC) — выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом.

Как отмечается в пресс-релизе, Россия пытается обходить санкции «путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений». Иностранные регуляторы и финансовые организации «должны быть осторожны» в отношении любых сделок с «дочками» российских банков и финансовых компаний, в том числе к их попыткам «открыть новые филиалы», предупредило управление Минфина США. Речь идет в первую очередь о российских структурах, которые сами не находятся под санкциями, но планируют международную экспансию. В заявлении подчеркивается, что казначейство США «имеет ряд инструментов» для реагирования на уклонение от санкций.

Россия считает западные санкции незаконными. Такие ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует, отмечали в Кремле.

Минфин США также внес в санкционный список финтех-компании, включая операторов онлайн-касс «Атол», «Диасофт».

Насколько активны российские банки за рубежом Полноценные «дочки» за рубежом есть у двух крупнейших российских банков. У Сбербанка это дочерняя структура в Индии, а у ВТБ — в Китае. Они функционировали еще до введения санкций против российских игроков. Намерение открыть «дочки» в Китае также было у Сбербанка и Альфа-банка. Однако неизвестно, как далеко они продвинулись и получили ли уже разрешения от китайских властей.

В августе 2024 года стало известно, что Т-банк (бывший «Тинькофф») обратился за разрешением в ЦБ о создании двух филиалов за рубежом.

В июле 2024 года первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников на форуме «Иннопром 2024» заявлял о планах кредитной организации открыть офис в Китае до конца года. После его выступления «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к банку, писал, что речь идет «об укреплении представительства».

Представительство в Пекине также есть у Промсвязьбанка и Сбербанка.

РБК направил запросы в кредитные организации.

Это не первый раунд ужесточения риторики Минфина США относительно взаимодействия иностранных банков с российскими компаниями и финансовыми организациями. В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, который уполномочил Минфин вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК, в июне угроза вторичных санкций была ужесточена, в том числе с прямым упоминанием сотрудничества с подсанкционными российскими банками и их филиалами в других странах. Тогда же, в июне, американские власти ввели блокирующие санкции непосредственно против «ВТБ Шанхай», а также представительств Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. Примерно с 20 июня у части российских предпринимателей возникли сложности с платежами: они перестали доходить до контрагентов из Китая через банк «ВТБ Шанхай», писали «Ведомости».

Какие риски несут новые предупреждения от Минфина США

Новое заявление американского Минфина — признак усиления давления на иностранные финансовые организации, считает руководитель практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро КИАП Денис Примаков. «Об открытии в Китае новых филиалов можно забыть», — опасается он.

«Полагаю, что рисков закрытия уже открытых дочерних организаций и представительств нет, но могут быть существенные трудности в их функционировании. Например, по информации наших доверителей, проведение платежей даже в юанях через китайские «дочки» российских подсанкционных банков является затруднительным. Вероятно, вновь зарегистрированные иностранные «дочки» российских банков будут сразу попадать в SDN», — не исключает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.

«Введение блокирующих санкций против «дочек» российских банков со стороны США может побудить иностранных регуляторов отзывать лицензии, либо иным образом ограничивать деятельность таких «дочек», примеры тому мы видели в арабских странах. Правда предсказать масштабы таких ограничений пока сложно», — отмечает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов.

Давление на иностранные «дочки» российских банков усилится, но оно и без того уже «запредельное», считает партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин. «Риски вторичных санкций всегда учитываются здравомыслящими участниками рынка. И да, в ряде случаев может дойти и до закрытия или полного паралича деятельности таких организаций», — допускает он.

Заявлению OFAC о том, что в отношении дочерних компаний и филиалов российских банков за рубежом местные власти должны проявлять особую бдительность, не следует придавать чрезмерное значение, полагает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин: «Говорить о том, что теперь дочерние компании и филиалы российских банков за рубежом будут массово закрываться, явно преждевременно. Результатом скорее всего станут дополнительные проверки и удлиненные сроки принятия решений». Эксперт считает, что OFAC «во многом исчерпал возможности» по внесению в санкционные списки новых компаний и сосредоточится на «выявлении помогающих обходить американские санкции посредников».