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Центробанк ОАЭ решил аннулировать лицензию у МТС Банка

Центробанк ОАЭ аннулирует лицензию на работу МТС Банка в стране
Лицензия Центробанка ОАЭ позволяла МТС-Банку открыть филиал в Абу-Даби. Банк получил это разрешение в 2022 году, но в феврале 2023 года против него были введены санкции Великобритании и США
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов аннулирует лицензию у МТС Банка, сообщается на сайте регулятора. Он принял решение спустя месяц после того, как США и Великобритания ввели блокирующие санкции против МТС Банка.

«Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС Банка в Абу-Даби, свернуть его операции под надзором Центрального банка в течение шести месяцев с даты принятия решения и закрыть филиал. Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС Банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком после присвоения статуса», — говорится в сообщении ЦБ страны.

В ходе ликвидации филиалу российского банка «будет запрещено открывать новые счета и проводить операции, кроме погашения ранее взятых обязательств, а использование банком платежных систем Центрального банка будет ограничено только для этой цели».

РБК направил запрос в МТС Банк.

МТС Банк получил лицензию Центробанка ОАЭ в 2022 году, следует из идентификационного номера лицензии. Регулятор отмечал, что разрешение было выдано, так как он соответствует критериям лицензирования для филиалов иностранных банков. «Банк внес свой вклад в поддержку законной торговли между двумя странами и обслуживание русского сообщества в ОАЭ», — отмечали в Центробанке.

США и Великобритания ввели очередные санкции против российских банков 24 февраля 2023 года, в их числе оказался и МТС Банк. Эти ограничения означают блокировку всех активов, находящихся в этих юрисдикциях, остановку операций в долларах и фунтах, а также риски введения вторичных санкций в отношении компаний-партнеров.

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После внесения МТС Банка в санкционные списки Центробанк ОАЭ сообщил о том, что изучит варианты дальнейшей работы МТС Банка в стране: «Центральный банк в настоящее время изучает доступные варианты в связи с новым статусом банка и своевременно примет соответствующее решение в этом отношении, принимая во внимание обязательства, взятые филиалом [банка] ранее».

Закрыть свое подразделение в ОАЭ из-за санкций вынужден и Сбербанк. «К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса Sberinvest Middle East Limited в Абу-Даби. И мы с сожалением вынуждены закрывать его в первом квартале 2023 года», — рассказывал первый зампред правления банка Александр Ведяхин. При этом, по его словам, Сбербанк продолжит обслуживать клиентов на этом рынке. Сбербанк находится под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года.

Разрешение на открытие представительства в Абу-Даби Сбербанк получил осенью 2020 года, он создал в ОАЭ свою «дочку» Sberinvest Middle East Limited. Она имела разрешение на инвестиционное консультирование и организацию сделок и выдачи кредитов, а также на деятельность, регулируемую нормами шариата. Лицензия на работу Sberinvest была сдана в февраля 2023 года.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
МТС Банк санкции ОАЭ
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