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Война санкций ,  
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ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами

ЦБ: в первую очередь будут разморожены активы розничных инвесторов для обмена
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Война санкций
Разморозка активов для последующего обмена в первую очередь затронет бумаги розничных инвесторов, заявил ЦБ. Иностранцы смогут приобрести у российских инвесторов «заблокированные» зарубежные бумаги за счет денег со счетов типа С
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Механизм обмена заблокированнными активами, над которым работают Минфин и Центробанк, предусматривает в первую очередь разморозку бумаг розничных инвесторов, сообщил РБК представитель ЦБ.

«Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным», — пояснил он.

Что заблокировано у россиян и иностранцев

С 2022 года из-за санкций для российских инвесторов заблокирован доступ к принадлежащим им иностранным бумагам, а также к денежным выплатам по ним (речь о дивидендах, купонах, погашениях), которые учитываются на счетах в европейских депозитариях — Euroclear и Сlearstream. Власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от минфинов Бельгии (здесь зарегистрирован Euroclear) и Люксембурга (здесь зарегистрирован Сlearstream). Пока не известно ни об одном случае централизованной (то есть по заявке брокера) разблокировке активов, но некоторым частным инвесторам удалось получить такие лицензии. По оценке ЦБ, за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн руб. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы.

Иностранные инвесторы также не могут совершать сделки с принадлежащими им российскими ценными бумагами. После начала специальной военной операции России на Украине и последовавшего обвала рынка в конце февраля 2022 года Банк России запретил российским брокерам исполнять поручения иностранных инвесторов на продажу российских ценных бумаг. ЦБ раскрыл накопленную сумму на счетах типа С только один раз — по состоянию на ноябрь 2022 года она оценивалась в 280 млрд руб. По данным «Интерфакса», на конец 2022 года совокупный объем активов на счетах С приближался к 600 млрд руб.

Объем активов, которые планируется разблокировать, на начальном этапе будет ограниченным, уточнил представитель ЦБ. «Детальный порядок высвобождения активов и связанных с этим операций будет отражен в указе президента и соответствующих правовых актах», — пояснил он. Соответствующий указ президента Минфин и Центробанк уже разработали.

В целом заблокированные активы розничных инвесторов — «это, как правило, их вложения в ценные бумаги, основная сумма которых заблокирована на счетах российских инфраструктурных организаций, открытых в иностранных учетных институтах», пояснили в ЦБ.

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Власти не раз говорили о планах договориться об обмене замороженными активами. О разработке указа по разблокировке иностранных активов для последующего обмена во вторник, 22 августа, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, на первом этапе власти планируют разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд руб.

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