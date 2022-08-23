Из App Store пропали новые приложения ВТБ и «Сбера»

Аналоги «ВТБ Онлайн» и «Сбербанка Онлайн», созданные после удаления обоих из App Store из-за санкций против банков, тоже исчезли из магазина приложений

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Из App Store пропали приложения, которые позволяли клиентам Сбербанка и ВТБ проводить банковские операции.

Как убедился РБК, в магазине приложений Apple больше нет приложений «Баланс» (бывший «ВТБ Онлайн») и СБОЛ (бывший «Сбербанк Онлайн»). При этом запущенное ВТБ приложение для инвесторов «Орбита» по-прежнему доступно для скачивания.

РБК направил запросы в ВТБ и Сбербанк.

В феврале США внесли Сбербанк в санкционный список CAPTA. В течение месяца после этого все американские финансовые институты должны были закрыть корреспондентские счета банка и остановить любые транзакции с его участием. 6 апреля Вашингтон внес «Сбер» в список SDN: эти ограничения подразумевают заморозку активов и запрет для американцев вести с ним бизнес. Санкции против Сбербанка также ввели Великобритания, Канада, а впоследствии и Евросоюз.

Приложение «Сбербанк Онлайн» перестало быть доступно для скачивания и обновления в App Store 12 апреля. Клиенты, на чьих устройствах оно было установлено, до сих пор могут пользоваться этим приложением. В августе Сбербанк запустил другое приложение — СБОЛ, которое позволяет проводить операции.

ВТБ сразу попал в американский список SDN и 1 марта предупредил, что загруженное через App Store приложение может перестать работать в ближайшее время. Вскоре поддержка «ВТБ Онлайн» действительно прекратилась, а сам он пропал из магазина Apple. Вместо этого приложения банк вскоре создал другое — «Баланс», — которое полностью копирует функционал своего прототипа.