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Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из AppStore. По запросу в поиске магазин предлагает установить другие подобные приложения, а при переходе по прямой ссылке показывает уведомление о том, что приложение недоступно в стране. На странице разработчика Okko LLC в магазине сказано, что доступных приложений нет.

«Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — сообщила РБК пресс-служба Okko.

Представители компании добавили, что ранее установленные на iOS приложения Okko работают в обычном режиме, как и программное обеспечение на Smart TV и Android.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

До середины мая этого года владельцем ООО «Okko» был «Сбер», который попал под санкции США и Евросоюза из-за военной операции России на Украине. Позже сервис перешел под контроль другой организации. Как писал Forbes со ссылкой на ЕГРЮЛ, владельцем стало АО «Новые возможности». Сейчас доступ к данным об учредителе в реестре ограничен.

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