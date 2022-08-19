Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из App Store
Приложение онлайн-кинотеатра Okko пропало из AppStore. По запросу в поиске магазин предлагает установить другие подобные приложения, а при переходе по прямой ссылке показывает уведомление о том, что приложение недоступно в стране. На странице разработчика Okko LLC в магазине сказано, что доступных приложений нет.
«Мы устанавливаем причину пропажи приложения из App Store. Предупреждений и пояснений от Apple мы не получали», — сообщила РБК пресс-служба Okko.
Представители компании добавили, что ранее установленные на iOS приложения Okko работают в обычном режиме, как и программное обеспечение на Smart TV и Android.
До середины мая этого года владельцем ООО «Okko» был «Сбер», который попал под санкции США и Евросоюза из-за военной операции России на Украине. Позже сервис перешел под контроль другой организации. Как писал Forbes со ссылкой на ЕГРЮЛ, владельцем стало АО «Новые возможности». Сейчас доступ к данным об учредителе в реестре ограничен.