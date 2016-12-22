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FT узнал о плане Эр-Рияда закрыть дыру на $11 млрд из-за IPO Saudi Aramco
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FT узнал о плане Эр-Рияда закрыть дыру на $11 млрд из-за IPO Saudi Aramco
Финансы, 23 авг, 22:26
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FT узнал о плане Эр-Рияда закрыть дыру на $11 млрд из-за IPO Saudi Aramco
Затянувшееся ожидание листинга на бирже саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco привело к появлению дыры в суверенном фонде Саудовской Аравии, утверждает FT. Это мешает планам масштабных инвестиций короля Аль Сауда
Салман ибн Абдула-Азиз Аль Сауд (Фото: Bandar Algaloud / Reuters)

Суверенный фонд Саудовской Аравии намерен привлечь финансирование зарубежных банков в размере $11 млрд, пишет Financial Times (FT). Дыра в бюджете фонда появилась в результате решения отложить IPO нефтяной компании Saudi Aramco.

Полученные деньги планируется направить на финансирование «амбициозных экономических реформ» саудовского монарха Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда, утверждает издание. В частности, он сделал «смелые ставки» на компании Tesla, Uber и Virgin Galactic, пишет издание. Ранее Илон Маск подтверждал, что ведет переговоры с Эр-Риядом о продаже акций саудовскому фонду.

Несостоявшееся пока IPO Saudi Aramco должно было принести в бюджет Саудовской Аравии, по некоторым оценкам, $100 млрд. Так, подобную оценку потенциально привлекаемых в результате IPO средств давал Forbes. Таким образом, выход на биржу крупнейшей в мире нефтяной компании должен одновременно стать крупнейшим IPO в истории.

По словам источников FT, знакомых с процессом привлечения кредитов, в нем должны принять участие 16 банков. Ведущие банки должны быть выбраны на этой неделе.

О планах выведения на биржу национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Эр-Рияд объявил несколько лет назад. Однако 21 августа об отмене IPO Saudi Aramco сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников, именно отказом от планов листинга компании объясняется затянувшееся молчание официальных лиц королевства на эту тему.

На публикацию Reuters отреагировал официальный Эр-Рияд в лице министра энергетики страны Халида аль-Фалиха. Он опроверг сообщения об отмене крупнейшего в мире IPO, назвав эти новости «спекуляцией». По его словам, королевство уже приняло ряд шагов, нацеленных на подготовку листинга Saudi Aramco. Аль-Фалих пояснил, что продажа акций начнется тогда, когда королевство увидит для этого «благоприятные рыночные условия».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Саудовская Аравия , Кредиты
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