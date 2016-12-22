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Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира
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Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира
Бизнес, 21:22
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Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира
Саудовская Аравия отменила листинг акций своего нефтяного гиганта Aramco как на отечественных, так и на международных биржах, выяснил Reuters. О планах провести IPO компании в Эр-Рияде заявили два года назад
Фото: Kostas Tsironis / Bloomberg

Саудовская Аравия отказалась от проведения первичного размещения акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании мира — государственной Saudi Aramco (производит 10% мировой нефти). Об этом Reuters рассказали два знакомых с ситуацией источника.

Листинг ее ценных бумаг, по данным собеседников агентства, был отменен как на биржах за рубежом, так и в Саудовской Аравии. Таким образом, отказавшись от IPO Aramco, Эр-Рияд сорвал самое крупное первичное размещение в истории, замечает Reuters.

Группа работавших над сделкой финансовых консультантов, по данным источников агентства, уже расформирована. Теперь Саудовская Аравия переключает свое внимание на предложенное ей приобретение «стратегического пакета» акций в местном производителе нефтехимической продукции — компании Saudi Basic Industries Corp., рассказали собеседники агентства.​

«Решение отказаться от IPO было принято недавно, но никто пока не может раскрыть эту информацию», — заметил один из источников Reuters, добавив, что поэтому официальные заявления относительно первичного размещения акций сначала задерживались, а потом совсем исчезли.

Саудовская Аравия задумалась об IPO крупнейшей нефтяной компании мира
Бизнес

Оперативно прокомментировать эту информацию агентству не смогли ни в Saudi Aramco, ни при королевском дворе Саудовской Аравии.

О возможном проведении IPO компании второй наследный принц страны Мухаммад бен Сальман Аль Сауд сообщил в январе 2016 года. Окончательное решение по этому поводу, как уточнял Аль Сауд, власти королевства должны были принять в ближайшие месяцы. Официально о проведении первичного размещения было объявлено в январе 2018 года. Тогда же Saudi Aramco была преобразована в акционерное общество.

В январе 2016 года The Economist со ссылкой на неназванных саудовских чиновников писал, что стоимость компании составляет «триллионы долларов». Bloomberg в июле 2018 года оценил ее стоимость в сумму не менее $2 трлн. В 2017 году компания оценивала объем запасов сырой нефти и конденсатов в 260,8 млрд барр.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Саудовская Аравия , Saudi Aramco , IPO
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