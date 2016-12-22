В Эр-Рияде назвали спекуляцией сообщения об отмене IPO нефтяного гиганта

Саудовская Аравия не отказалась от планов продажи через IPO части нефтяного гиганта Saudi Aramco, заявил министр энергетики Халид Аль-Фалих. По его словам, нужно подождать, пока сформируются «благоприятные рыночные условия»

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих назвал не соответствующей действительности «спекуляцией» информацию о полном отказе от проведения первичного размещения акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании мира — государственной Saudi Aramco (производит 10% мировой нефти). Об этом сообщает The Financial Times.

По словам министра, правительство по-прежнему привержено планам по продаже компании, но сроки ее вывода на биржу будут зависеть от множества факторов, включая «благоприятные рыночные условия». Кроме того, на этот процесс влияют планы приобретения Saudi Aramco доли в Sabic, саудовской химической и металлургической корпорации.

Аль-Фалих добавил, что для подготовки к листингу правительство Саудовской Аравии «предприняло ряд крупных подготовительных мер», включая принятие нового закона «О налоге на нефть и газ» и обновление долгосрочной эксклюзивной концессии Saudi Aramco на разработку ресурсов страны, а также назначение в компанию нового совета директоров.

Эти меры, уточнил он, будут «защищать ее интересы и интересы будущих частных акционеров компании».

Ранее, 22 августа, агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Саудовская Аравия отказалась от проведения IPO Saudi Aramco.

Размещение ее ценных бумаг, по данным собеседников агентства, было отменено как на биржах за рубежом, так и в Саудовской Аравии. По словам источников, группа работавших над сделкой финансовых консультантов уже расформирована, а официальный Эр-Рияд переключил свое внимание на приобретение нефтяным гигантом стратегического пакета акций местного производителя нефтехимической продукции — компании Saudi Basic Industries Corp.

«Решение отказаться от IPO было принято недавно, но никто пока не может раскрыть эту информацию», — пояснил тогда один из источников Reuters, добавив, что именно поэтому официальные заявления относительно первичного размещения акций сначала задерживались, а потом совсем исчезли.