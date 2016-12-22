Credit Suisse опроверг заморозку активов россиян

В швейцарском банке пояснили, что часть активов получила статус находящихся на доверительном хранении, что не привело к финансовым потерям

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, опроверг сообщения о заморозке им активов россиян. Накануне, 22 августа, агентство Reuters сообщило, что ​Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (немногим более $5 млрд). Однако, по данным банка, речь идет не о заморозке, а о реклассификации части активов.

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — говорится в официальном заявлении Credit Suisse, поступившем в РБК.

Таким образом, Credit Suisse отказался от управления частью переданных ему российскими клиентами активов, но продолжает хранить их, а клиенты банка по-прежнему имеют к ним доступ.

В банке заверили, что проведенные изменения не коснулись активов тех клиентов, которые не включены в санкционные списки, а сама реклассификация не повлекла никаких финансовых потерь.

«Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — подчеркивается в заявлении Credit Suisse.

В начале апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который включил 24 гражданина​ и 14 компаний из России. В Минфине тогда пояснили, что под вторичные санкции могут попасть неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц.

​