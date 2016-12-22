Reuters узнал о заморозке Credit Suisse активов россиян на $5 млрд

В банке отказались раскрыть имена владельцев замороженных средств, но заверили, что Credit Suisse готов сотрудничать с регуляторами в целях исполнения связанных с Россией санкций

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Один из крупнейших банков Швейцарии ​Credit Suisse заморозил около 5 млрд швейцарских франков (немногим более $5 млрд) на связанных с Россией счетах, чтобы избежать попадания под санкции США, сообщает Reuters.

В ​Credit Suisse отказались раскрыть имена владельцев замороженных счетов.

«Credit Suisse, где бы он ни работал, сотрудничает с международными регуляторами, чтобы обеспечить исполнение санкций, в том числе санкций, связанных с Россией», — пояснила Reuters представитель банка.

Два крупных швейцарских банка — UBS и Julius Baer — также заявили о своей приверженности соблюдению режима санкций, однако отказались сообщить, были ли заморожены счета кого-то из их клиентов.

В апреле 2018 года Reuters сообщал о блокировке зарплатных счетов нескольких сотрудников швейцарского отделения подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Ренова», а также долларовых счетов самой компании. В июне Forbes сообщил, что швейцарские банки (в том числе Julius Baer) заблокировали примерно 1 млрд франков на личных счетах самого Вексельберга.

В начале апреля Минфин США опубликовал санкционный список, в который включил 24 граждан и 14 компаний из России. В Минфине тогда пояснили, что под вторичные санкции могут попасть неграждане США, сознательно проводящие транзакции в интересах или от имени попавших под санкции лиц.