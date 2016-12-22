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Рубль подешевел к доллару до рекордных с апреля 2016 года значений
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Рубль подешевел к доллару до рекордных с апреля 2016 года значений
Финансы, 11:07
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Рубль подешевел к доллару до рекордных с апреля 2016 года значений
Доллар показал по отношению к рублю новые максимальные значения за два с лишним года: после открытия торгов за американскую валюту давали 68,72 руб. Рубль дешевеет на фоне увеличения закупок валюты Центробанком
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В ходе утренних торгов на Московской бирже в четверг, 23 августа, рубль продолжил падение по отношению к доллару. Американская валюта показала рекордные значения: за один доллар на бирже давали до 68,72 руб., следует из данных Московской биржи. Последний раз на этих уровнях пара доллар-рубль торговалась в апреле 2016 года.

По состоянию на 10:52 мск доллар немного подешевел и стоил уже 68,59 руб.

Предыдущие локальные максимумы доллар показал 13 августа, тогда его наивысшая цена составила 68,66.

ЦБ возобновил закупки валюты после перерыва из-за обвала рубля
Финансы

Евро также обновил локальные максимумы по отношению к рублю, однако не дотянул до рекордных с начала года значений: наибольшая цена составила 79,395 руб. за один евро. В последний раз на таких уровнях европейская валюта торговалась в апреле.

В краткосрочной перспективе влияние на рубль в основном будет оказывать отток портфельных инвестиций, пишет в своем обзоре главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Сейчас на российскую валюту давит ожидание участниками рынка ухудшения внешних условий. Поддержку рублю, по мнению аналитика, могут оказать высокие цены на нефть при условии, что ЦБ вновь приостановит покупки для Минфина, а также продажи экспортерами валютной выручки в связи с началом налогового периода.

Кремль оценил влияние новых санкций США на рубль
Политика

Рубль дешевеет на фоне сообщений об увеличении покупок Банком России валюты для Минфина. Если с расчетами 21 и 20 августа ЦБ покупал валюту для Минфина на 17,5 млрд руб. в день, то с расчетами 22 августа ЦБ приобрел на внутреннем рынке валюту на сумму 20,1 млрд руб. Ранее Минфин сообщал, что с 7 августа по 6 сентября 2018 года направит на закупку валюты 383,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

Закупки валюты, прерванные 9 августа, ЦБ возобновил 17 августа. Обвал рубля начался утром 8 августа, после того как стало известно содержание законопроекта о новых антироссийских санкциях, подготовленного американскими сенаторами. В Кремле при этом заверили, что волатильность рубля не мешает финансово-экономической системе страны быть «абсолютно стабильной».

Санкции, Трамп и ЦБ: что привело к обвалу рубля
Финансы

22 августа Банк России увеличил объемы закупок золота, доведя их до максимума с начала года. По данным самого регулятора, в июле 2018 года им было закуплено 840 тыс. тройских унций, или более 26,1 т золота. В последний раз больше золота — 880 тыс. тройских унций, или 27,37 т, — ЦБ приобрел за месяц, в ноябре 2017 года.

Из-за волатильности курса рубля Минфин России 21 августа  объявил об отказе от проведения аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Этот отказ стал вторым за год, когда министерство отказалось от размещения ОФЗ из-за нестабильной ситуации на рынке: министерство отменяло аукцион 11 апреля, который должен был пройти через несколько дней после объявления о введении американских санкций против российских публичных компаний.

Авторы: Владислав Гордеев, Георгий Перемитин.
Теги: Биржа , Рубль , Доллар
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