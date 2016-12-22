ЦБ возобновил закупки валюты после перерыва из-за обвала рубля

На протяжении шести торговых дней регулятор не закупал валюту. Такое решение было принято после сильного обвала рубля, которое произошло после объявления о новых санкциях США против России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Банк России после шестидневного перерыва, сделанного из-за обвала рубля, вернулся к закупкам иностранной валюты для Минфина. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Закупка на сумму 17,5 млрд руб. произошла 17 августа с расчетами 20 августа. До этого покупка валюты в последний раз проводилась 8 августа — на 8,4 млрд руб. Днем ранее эта сумма составляла 16,7 млрд руб.

Центробанк указывал на прошлой неделе, что может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на рынке для ограничения волатильности. Согласно планам, в августе Минфин должен закупить валюту на 383,2 млрд руб., что на 35,5 млрд руб. больше, чем месяцем ранее.

Обвал рубля начался утром 8 августа, после того как стало известно содержание законопроекта об антироссийских санкциях, подготовленного американскими сенаторами. На следующий день падение продолжилось — на фоне другой санкционной инициативы, озвученной госдепом из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Если вечером 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб. за доллар, то на открытии следующего дня рубль достиг максимума по отношению к американской валюте с апреля 2016 года — 66 руб. А 13 августа курс доллара превышал 68 руб.

Днем 17 августа, когда ЦБ принял решение возобновить покупки иностранной валюты, рубль укрепился по отношению к иностранным валютам.

В Кремле, комментируя скачки рубля, заверили, что волатильность национальной валюты не мешает финансово-экономической системе страны быть «абсолютно стабильной».