«Почта России» опровергла использование пенсий в собственных интересах

В «Почте России» опровергли возможность использовать пенсионные деньги иначе как для выплат. Оператор отметил, что эти средства хранятся на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением Банка России

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Предназначенные для выплаты пенсий денежные средства невозможно использовать иначе как по прямому назначению, заявили в «Почте России», комментируя публикацию «Ведомостей». Ранее газета сообщила, что государственный почтовый оператор мог размещать эти средства на банковских счетах ради получения дохода.

«Денежные средства, полученные от Соцфонда для выплаты пенсий, учитываются — двигаются и хранятся — на специальных счетах, которые открываются в соответствии с положением ЦБ РФ. Как-либо использовать эти средства кроме прямого назначения невозможно», — сообщили ТАСС в «Почте России».

Оператор обратил внимание на специфику доставки денежных средств: средства со специальных счетов направляются по регионам для выдачи, и в процессе доставки проходит перевод денег из безналичной в наличную.

«Ведомости», ссылаясь на данные недавнего аудита, проведенного Счетной палатой, и итоги обсуждения его результатов в Госдуме писали, что «Почта России» могла размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на сторонних банковских счетах ради получения прибыли. По данным газеты, в ходе проверки «Почты России» было выявлено 136 случаев, когда сроки доставки пенсий были нарушены. В среднем задержка составила 1-20 дней.

В Счетной палате также указали, что «Почта России» вместо развития внутренней инфраструктуры потратила 1,53 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным организациям, писали «Ведомости». Еще 601,1 млн руб. госкомпания направила на пиар и формирование положительного образа «Почты» в СМИ и соцсетях.

В 2022 году «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. годом ранее. По итогам аудита в декабре 2023 года федеральное казначейство заявило, что без поддержки государства «Почта России» останется убыточной до конца 2025 года. В 2024 году выручка госкомпании выросла на 1,6% до 225,6 млрд руб., но консолидированный чистый убыток увеличился в 2,1 раза до 17,1 млрд руб.