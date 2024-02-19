Сенаторы вернулись к идее платежей от маркетплейсов для «Почты России»

В аппарат вице-премьера Григоренко поступил пакет поправок о введении инфраструктурного платежа от маркетплейсов в пользу «Почты «России». Осенью эту инициативу не поддержал премьер-министр Михаил Мишустин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в конце января направил в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко пакет поправок о введении инфраструктурного платежа для маркетплейсов в адрес «Почты России» (есть у РБК). Речь об изменениях в закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России» и статью 26 закона «О почтовой связи». По ним для маркетплейсов вводится инфраструктурный платеж в адрес «Почты России» в размере 0,5% их квартального оборота.

Кутепов апеллирует к поручению председателя Совфеда Валентины Матвиенко от 29 декабря 2023 года подготовить предложения по финансовому оздоровлению «Почты России» с учетом необходимости сохранения региональных подразделений.

Помимо инфраструктурного платежа, Кутепов предложил для финансового оздоровления «Почты России»:

за «Почтой России» предлагается закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции;

государству предлагается поддержать «Почту России» через капитальные вложения в создание и развитие производственной, транспортной, информационной и социальной инфраструктуры, финансовую и материально-техническую помощь, а также предоставление кредитов;

создать реестр маркетплейсов, куда будут входить площадки с оборотом более 1 млрд руб. в год. Установить для них требование ежеквартально предоставлять информацию об объеме онлайн-торговли; обеспечить доставку своих товаров в любой населенный пункт России (может выполняться через соглашение с федеральным гарантирующим поставщиком).

В пояснительной записке отмечается, что инфраструктурный платеж мог бы поддержать функционирование 27 тыс. отделений «Почты России» в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. Ранее сама компания называла такие отделения убыточными. По итогам 2022 года их убыток составил 35,9 млрд руб. Кроме того, «Почте России» нужны 9,9 млрд руб. на восстановление функционирования ранее закрытых отделений и 10 млрд руб. — на модернизацию сельских отделений.

Исходя из оборота трех крупнейших российским маркетплейсов в 2023 году общая сумма инфраструктурного платежа могла бы составить 21 млрд руб., а в 2030-м вырасти до 50 млрд руб., говорится в пояснительной записке.

В аппарате Григоренко подтвердили РБК получение письма. «В настоящее время этот вопрос прорабатывается в федеральных органах исполнительной власти. Позиция по данному обращению будет сформирована с учетом позиций заинтересованных министерств», — заявил представитель аппарата. РБК направил запрос представителю Андрея Кутепова.

Что известно про инфраструктурный платеж

В мае 2023 года стало известно, что «Почта России» направила в Минцифры предложение взимать инфраструктурный платеж с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб. Сами маркетплейсы выступили против такой инициативы. По мнению Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), предложение финансировать «Почту России» за счет инфраструктурного платежа от маркетплейсов — «по факту изъятие оборотных средств» у бизнеса.

В конце сентября Валентина Матвиенко заявила о «финансовой дыре» в «Почте России». По ее словам, если правительство отложит вопрос «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится». По итогам 2022 года совокупный убыток «Почты России» составил 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. в 2021-м.

В октябре выяснилось, что совет директоров «Почты России» принял решение о проведении независимого аудита расходов компании по итогам обсуждения плана по улучшению ее финансово-экономического состояния. Помимо инфраструктурного платежа, «Почта России» обозначила следующие меры поддержки: докапитализация компании примерно на 117 млрд руб.; рефинансирование долга (на конец 2022-го он составил 153,5 млрд руб.) за счет средств из ФНБ под 3,5%; смягчение регуляторных условий и т.д.

Однако в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов.

Представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) назвал «странным» тот факт, что, несмотря на многочисленные обсуждения, отрицательные отзывы и правительства, и бизнеса, экономический анализ и доказанные негативные последствия реализации предложения как для отечественных предпринимателей, так и для граждан страны, инициатива «осталась жить», причем материализовалась в виде полноценного законопроекта.

Представители Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» отказались от комментариев.

Представитель «Почты России» лишь сообщил, что еще в декабре глава компании Михаил Волков говорил, что вопрос об инфраструктурном платеже снят с повестки.