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Клиенты пожаловались на сбой в приложениях четырех банков

Клиенты пожаловались на сбой приложениях Росбанка, ГПБ, Райффайзена и РСХБ
О сбое в работе сервисов Газпромбанка, РСХБ, Райффайзенбанка и Росбанка сообщили пользователи: клиенты банков жаловались на проблемы в работе онлайн-банков и приложений.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мобильных приложений Россельхозбанка (РСХБ), Росбанка, Газпромбанка и Райффайзенбанка произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector собирающего обращения пользователей. О сбое в работе указанных приложений также сообщает портал Banki.ru.

По информации Downdetector, наиболее серьезные сбои наблюдались в работе Росбанка, Райффайзенбанка и РСХБ. Во всех четырех случаях пользователи сообщали о проблемах в работе онлайн-банка и мобильного приложения. Большинство обращений поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также с проблемами столкнулись пользователи из Нижегородской, Свердловской областей и Красноярского края.

В пресс-службе Росбанка РБК подтвердили проблемы с доступом к определенным ресурсам. «Действительно, есть сложности с доступом к ресурсам Росбанка. Профильные службы работают над их устранением», — сообщили в банке.

На момент публикации материала сайт Росбанка загружался с ошибками, сайты остальных кредитных организаций прогружались не с первого раза, но полностью.

«Мобильное приложение и интернет-банк работают в штатном режиме», — сообщили РБК в Газпромбанке.

РБК направил запросы в Россельхозбанк и Райффайзен Банк.

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Фото:Elena Rodriguez / Reuters

В последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения Газпромбанка возникал в апреле, тогда у пользователей наблюдалась проблема с авторизацией. Ее устранили за несколько часов. Как пояснили позднее в банке, проблема была связана с трудностями каналов связи.

В марте проблемы возникали в работе приложения Райффайзенбанка: организация предупредила пользователей о сложностях при переводах по номеру телефона между счетами, вскоре сбой устранили.

Росбанк в марте объявил о планах объединиться с Т-Банком (ранее — «Тинькофф Банк»). Клиенты последнего 19 июля также сообщили о неполадках при попытке осуществить платеж или перевод в приложении. Проблемы возникли на фоне глобального сбоя в работе систем Microsoft Azure и CrowdStrike Falcon Sensor.

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Банки сбой Газпромбанк Росбанк Россельхозбанк
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