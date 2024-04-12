В работе мобильного приложения Газпромбанка произошел сбой

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В мобильном приложении Газпромбанка произошел технический сбой, сообщила пресс-служба банка в телеграм-канале.

«При входе в мобильное приложение могут наблюдаться временные ограничения. У части пользователей время авторизации может быть больше обычного», — говорится в сообщении.

При попытке входа в приложение появлялось уведомление «Временные проблемы со входом».

Банк пообещал стабилизировать работу своих онлайн-сервисов «в ближайшее время».

29 марта сбой случился в приложении Райффайзенбанка. У пользователей возникли сложности при переводах по номеру телефона между счетами. При попытке войти в приложение появлялось сообщение: «У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают».

Позже работа приложения была полностью восстановлена. В пресс-службе банка сообщили, что проблема была связана с внутренней технической ошибкой.