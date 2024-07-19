Пользователи Т-банка сообщили о проблемах на фоне глобального сбоя
Пользователи Т-банка (бывший «Тинькофф») столкнулись с неполадками при попытке осуществить перевод в приложении, в возникновении сбоя убедились несколько корреспондентов РБК.
«Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», — сообщает приложение. В другом случае приложение сообщило о превышении времени ожидания от сервера и попросило повторить операцию через пять минут. О неудачных попытках осуществить перевод средств рассказали и читатели «Осторожно, новости».
«В течение 20–30 минут могли наблюдаться затруднения с операциями в приложении у небольшой части клиентов, сейчас все работает в полноценном режиме», — заявили РБК в пресс-службе банка.
Незадолго до возникновения проблем в Т-банке заверили РБК о штатной работе сервисов на фоне глобального сбоя, который произошел этим утром. Проблемы были связаны с системами Microsoft Azure и CrowdStrike Falcon Sensor. Первая позволяет запускать приложения и хранить данные на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах, а вторая занимается защитой киберугроз.
Технические сложности возникли в работе информационных систем банков, аэропортов, фондовых бирж, других организаций, пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.
В России слабо распространены решения CrowdStrike, а потому российским предприятиям мало что угрожает, рискует только незначительное количество пользователей, оценивали эксперты.
Минцифры России на фоне массовых проблем за границей отметило важность импортозамещения и подчеркнуло отсутствие проблем у отечественных авиаперевозчиков.
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