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В приложении Райффайзенбанка произошел сбой

Клиенты Райффайзенбанка столкнулись с техническим сбоем при переводе средств
В приложении Райффайзенбанка перестали работать переводы по номеру телефона и между счетами, специалисты исправляют неполадки. В прошлый раз технические проблемы в приложении банка возникли месяц назад
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой, пользователи могут столкнуться со сложностями при переводах по номеру телефона между счетами, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Мы уже занимаемся решением», — заверили там.

При попытке войти в приложение появляется сообщение: «У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить».

Детектор сбоев технологической компании Brand Analytics фиксирует незначительное число пользователей, жалующихся на сложности с операциями в приложении.

Вскоре в банке заявили, что работа приложения полностью восстановлена. «Проблема была связана с внутренней технической ошибкой», — сказали РБК в пресс-службе.

В предыдущий раз сбой в приложении Райффайзенбанка произошел месяц назад, 21 и 22 февраля. Сначала проблемы возникли при оплате мобильной связи и услуг через приложение, это произошло из-за отзыва лицензии у КИВИ Банка, который проводил оплаты услуг ряда компаний. В Райффайзенбанке советовали клиентам производить оплату с помощью личного кабинета на сайтах и приложений поставщиков услуг. На следующий день при попытке войти всплывало сообщение «Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Райффайзенбанк технический сбой
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