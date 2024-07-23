Сеть пельменных и производитель мяса решили провести pre-IPO

Сеть пельменных «Лепим и варим», поставщик мясной продукции Mяsoet и рестораны Meat_Сoin решили провести pre-IPO. Деньги пойдут на масштабирование бизнесов, полноценные размещения на бирже компании планируют через несколько лет

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сеть пельменных «Лепим и варим», поставщик мясной продукции Mяsoet Мeat Сompany и сеть ресторанов Meat_Сoin планируют привлечь инвестиции в рамках сделок pre-IPO, рассказал РБК управляющий партнер компании BITL Finance, которая готовит эмитентов к размещению, Павел Буров. В компаниях подтвердили планы выхода на pre-IPO.

Все три размещения пройдут на платформе Rounds, уточнил Буров. Больше всего средств планирует привлечь Mяsoet Мeat Сompany — 450 млн руб., отметил он. Meat_Сoin рассчитывает привлечь 250 млн руб., сеть «Лепим и варим» пока обсуждает точную сумму. «Сейчас речь идет о диапазоне 200–300 млн руб.», — рассказал о планах компаний консультант.

Две из трех компаний в будущем планируют провести IPO, добавил Буров. Mяsoet Мeat Сompany планирует выход на публичные торги «примерно в течение трех-четырех лет», а «Лепим и варим» — четырех-пяти лет, сказал он. «Суммы пока не обозначаются. Но как правило, объем привлечения на IPO оказывается кратно больше, чем в рамках раунда pre-IPO», — пояснил Буров.

Pre-IPO — механизм привлечения инвестиций еще до того, как компания вышла на биржу. Зачастую это своеобразная репетиция выхода на публичные организованные торги. Выход на сделку pre-IPO для компании считается более простым и менее дорогостоящим. Его чаще выбирают начинающие фирмы, которым нужно привлечь небольшой объем акционерного капитала. Принимать участие в pre-IPO могут институциональные и розничные инвесторы (как квалифицированные, так и неквалифицированные). Сегмент pre-IPO активно заработал в России с прошлого года, отмечает управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов. Компании проводят размещения на инвестиционных платформах: помимо Rounds это, например, Zorko, «Поток», JetLend, «ВТБ Регистратор» и др. Собственная платформа pre-IPO есть также у Московской биржи — Mоех Start. 22 июля этого года на ней прошла первая сделка: pre-IPO частной космической компании SR Space, в ходе которого квалифицированным частным инвесторам было предложено 555,5 тыс. акций на общую сумму более 1,5 млрд руб. На pre-IPO также выходили «Самолет Плюс» (планируемый объем привлечения — 825 млн руб.), «Бери заряд» (фактически привлеченный объем — 750 млн руб.).

На что компании планируют потратить деньги инвесторов

Все три компании планируют использовать привлеченный капитал для масштабирования бизнеса. Mяsoet Мeat Сompany из заявленных к привлечению 450 млн руб. планирует потратить 150 млн на развитие бизнеса и 300 млн — на покупку нового завода, отметил Буров. У нее есть пятилетний план развития, в рамках которого планируется расширить ассортимент продукции под собственной торговой маркой и внедрить в работу IT-cервисы для интеграции с конечным потребителем, рассказал РБК председатель совета директоров «Х-Скаут» (юрлицо Mяsoet Мeat Сompany) Нодар Узарашвили. Провести первый раунд пре-IPO компания планирует осенью, уточнил он. «Всего компания планирует провести от одного до трех раундов pre-IPO и в будущем осуществить выход на IPO», — добавил Узарашвили.

Meat_Сoin на привеченные средства планирует расширять сеть ресторанов, рассказал РБК ее представитель. «Компанией — собственником бренда Meat_Сoin разработаны финансовая модель и бизнес-стратегия, связанная с открытием еще одного ресторана в Москве, ресторанов в Сочи, Дубае, Омане, Абу-Даби», — отметил он. Сделку по pre-IPO компания планирует закрыть в ноябре-декабре, уточнил представитель сети. Там также рассматривают планы по проведению дополнительных раундов pre-IPO. «Планы проведения IPO в будущем пока в разработке», — добавил представитель Meat_Сoin.

Сеть «Лепим и варим» привлекает средства на масштабирование сети через открытие собственных франшизных точек, уточнил Буров.

Сооснователь «Лепим и варим» Михаил Фишер подтвердил РБК планы провести pre-IPO, однако не раскрыл конкретных параметров размещения, поскольку подготовка находится еще на начальном этапе.

«Мы использовали разные методы привлечения средств, а этот еще не пробовали. Тема pre-IPO нас очень интересует, поскольку в ней есть возможность рывка. Мы хотим вложиться в развитие сети и производства. У общепита было несколько сложных лет, но сейчас спрос восстановился, сеть активно растет по франшизе за пределами Москвы и за пределами России. Сейчас мы хотим увеличить свое присутствие, в первую очередь в столичном регионе: нарастить количество точек, модернизировать производство, усилить сотрудничество с ретейлом и в b2b. Больше хороших пельменей, больше хороших пельменных», — рассказал Фишер.

О новых эмитентах «Лепим и варим» — сеть пельменных, которая работает с 2015 года. Юрлицом бренда выступает ООО «Инвестиционная компания «Молодые и красивые», которое принадлежит Артеку Несунцу (75%) и Михаилу Фишеру (25%), следует их данных сервиса «РБК Компании». По собственным данным на текущее лето, сеть насчитывает около 60 точек в России, Казахстане и ОАЭ. Рестораны Meat_Coin были открыты на базе собственного производства Mяsoet Мeat Сompany, писал «Коммерсантъ». По данным Rusprofile, торговая марка Mяsoet Мeat Сompany принадлежит ООО «Митскаут», которое на 100% контролируется АО «Х-Скаут». Генеральный директор последнего Татьяна Узарашвили владеет 50% доли в ООО «Миткоин СПБ». Под брендом Mяsoet Мeat Сompany производится и поставляется мясо для предприятий общественного питания, розничных торговых сетей и интернет-магазина. Сеть ресторанов Meat_Сoin насчитывает три заведения — в Москве, Санкт-Петербурге и Комарово (поселок неподалеку от Зеленогорска, входит в состав Курортного района Петербурга).

Почему компании с небольшими чеками идут на pre-IPO

«Pre-IPO — абсолютно реальный инструмент привлечения средств, которые компании не могут получить с помощью классического кредитования или даже инвестиционного. И это очень хорошая финансовая подушка, по факту бесконечные деньги для компании, которые сильно повышают ее капитализацию и позволяют расти», — описывает достоинства механизма Буров.

«IPO с самого начала было нашей мечтой, к которой было непонятно, как подойти. В какой-то момент она отошла в сторону за гнетом бытовых обстоятельств. С 2020 по 2023 год главным приоритетом были стабильность, формирование сильной управленческой команды, идеальный опыт для наших гостей. Но сейчас есть ощущение, что, возможно, время пришло. Ресторанных холдингов на бирже не так уж и много. И мы понимаем, что если идти в открытое размещение, то надо быть сильными, уверенными и быстрорастущими», — подчеркивает Фишер.

«Ставки по банковским кредитам довольно высокие, а привлечение банковского финансирования сопряжено с определенными рисками», — объяснил решение о выходе на pre-IPO Узарашвили. Представитель Meat_Сoin в комментарии РБК пояснил, что «компания оценивает привлечение банковских кредитов и выпуск облигаций как высокорисковые инструменты с завышенными процентными ставками».

Из-за роста ключевой ставки развивающимся стартапам действительно сложно и очень дорого привлекать финансирование по рыночным ставкам, отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. «Более того, то же банковское кредитование зачастую ограничивается тем залогом, которое компания или ее основатели готовы предоставить», — напоминает она.

Существенное влияние на сегмент pre-IPO и рост его популярности оказывает и геополитика. «Капитал заперт в России, и компании ищут различные возможности привлечения финансирования», — отмечает Павликов из «Финама». Опыт последних двух лет показал, что инвестиции в зарубежные рынки стали опасными — для российских инвесторов возросли инфраструктурные риски, поэтому остается инвестировать в локальном поле, добавляет Рокотянская.

«Бум» pre-IPO связан также с текущими ограничениями на фондовом рынке, добавляет директор Aspring Capital Олег Зырянов. «Так, развитие инфраструктуры для pre-IPO, выраженное в запуске новых площадок, например внебиржевой платформы Мосбиржи, открывает доступ к pre-IPO для широкого круга инвесторов, компенсируя ограничения на инвестиции в быстрорастущие высокорискованные бумаги на зарубежных рынках, и обеспечивает приток капитала для молодых бизнесов», — объясняет эксперт.

Кроме того, pre-IPO — маркетинговый ход, добавляет Буров. «Это очень сильный маркетинговый инструмент. Он может обходиться существенно дешевле, чем рекламная кампания, потому что направлен не только на привлечение инвесторов в капитал, но и на популяризацию самого бренда, что автоматически увеличивает клиентскую базу», — рассуждает эксперт.

Сложно ли привлекать инвесторов на pre-IPO

Классические IPO на бирже пользуются большой популярностью у частных инвесторов. В первичных размещениях, которые прошли в январе—мае этого года, доля частных инвесторов достигла 55%, указывал Банк России в обзоре рисков финансовых рынков за май. Но в условиях высоких ставок акциям сложно конкурировать с менее рискованными инструментами — облигациями и депозитами. «У инвестора появляется альтернатива с фиксированной доходностью, которая условно сопоставима с потенциальной доходностью на акцию, при этом в одном случае есть обязательства выплачивать купон или процент, а в другом никаких обязательств», — объясняет Павликов.

Но если у эмитента привлекательные темпы роста выручки и прибыли, привлечь инвесторов ему не сложно, говорит Зырянов. «Технологические компании, а также бенефициары импортозамещения могут рассчитывать на дополнительную премию», — считает он. При pre-IPO покупать бумаги могут в том числе неквалифицированные инвесторы на сумму до 600 тыс. руб. в год, для квалифицированных инвесторов ограничений нет.

Буров считает сегмент pre-IPO более привлекательным для инвесторов, чем публичное размещение. «Пока продукты IPO и pre-IPO — это конкурирующие истории, потому что IPO проще продавать именно организаторам данных сделок. Но дальше уклон начнется в сторону pre-IPO. Пресыщение IPO произойдет однозначно. А вот пресыщение pre-IPO если и настанет, то в существенно более длительном периоде времени», — отмечает он. Пока эксперт видит больший интерес к таким сделкам со стороны квалифицированных инвесторов с большими чеками. Розничные инвесторы «с учетом текущих высоких ставок, не очень четкого понимания данного рынка и отсутствия большого количества публичной информации» тяжелее заходят в такие сделки, заключает Буров.