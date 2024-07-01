Сервис «Самолета» по продаже недвижимости выйдет на pre-IPO в начале июля

Сервис «Самолета» по продаже недвижимости выйдет на pre-IPO в первой половине июля. Размещение объемом до 1 млрд руб. планируется завершить в конце месяца. Само IPO «Самолета плюс» может состояться в 2025 году

Фото: samolet_plus / Telegram

Сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет плюс» (входит в группу «Самолет») выйдет на pre-IPO в первой половине июля 2024 года. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с деталями размещения. Само размещение пройдет на площадке Zorko, говорят источники РБК. Его завершение запланировано на конец месяца, добавил один из собеседников, не раскрыв другие детали.

В пресс-службе «Самолет плюс» от комментариев отказались. Также поступил и представитель Zorko.

Ранее о том, что «Самолет плюс» планируется вывести на pre-IPO в первом полугодии 2024 года, рассказывал экс-гендиректор «Самолета» Антон Елистратов. Само IPO сервиса квартирных решений может состояться на Мосбирже в 2025 году, говорил он.

Как оценивают размещение

«Самолет плюс» был запущен девелопером «Самолет» в 2022 году. Сервис предоставляет различные услуги, связанные с поиском, покупкой, продажей и арендой недвижимости, а также с дизайном интерьера, ремонтом, меблировкой, оценкой квартиры или дома. На данный момент у него открыто более 1,6 тыс. офисов в регионах России. В 2023 году девелопер оценивал долю «Самолета Плюс» на рынке сделок с недвижимостью в 3% и сообщал о планах к 2030 года увеличить эту долю до 20% рынка.

В отчетности «Самолета плюс» говорится, что в первом квартале 2024 года оборот компании от продаж (GMV) увеличился до 100 млрд руб., что на 125% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (44,5 млрд руб.). Общее количество заключенных сделок за это время выросло на 142% год к году и составило 23 тыс.

В 2024 году «Самолет плюс» сформировал совет директоров, председателем которого стал основатель сервиса Дмитрий Волков, а независимым директором — глава ФРИИ Кирилл Варламов. В декабре прошлого года Волков сообщал, что в ходе pre-IPO объем размещения будет небольшой. Это связано в том числе с законодательными ограничениями: в рамках данной процедуры нельзя провести размещение свыше 1 млрд руб.

«Самолет плюс» специально выбрал такой путь: сначала разместить небольшой объем через pre-IPO, чтобы создать «небольшую историю», а далее выводить компанию на IPO, говорит директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров. В рамках pre-IPO спрос, по мнению аналитика, будет высокий, так как компания была лидером по числу сделок с недвижимостью за 2023 год. Но влияние может оказать общая ситуация на рынке недвижимости: в июле перестанет действовать программа льготной ипотеки, и пока сложно предположить, как это может отразиться на показателях бизнеса и всех девелоперах, резюмирует Петров.