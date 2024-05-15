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Финансы ,  
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ЦБ намерен ужесточить требования для компаний при выходе на IPO

Для доступа на биржу эмитенты должны выполнять требования по минимальному порогу free float, а также раскрывать больше информации частным инвесторам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Банк России намерен установить дополнительные требования для компаний, планирующих первичное размещение акций на бирже (IPO), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024». Одно из них — соблюдение минимального порога free float, то есть доли бумаг, которые окажутся в свободном обращении после начала торгов.

«Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, то есть незначительный free float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. Понятно, что он может быть небольшой у компании, которая делает первые шаги, но он остается [таким] и у тех, кто уже давно на рынке. Но если при этом незначительна и капитализация, то при незначительном free float очень легко двигать рынок, и мы это видим, и мы, кстати, думаем о том, чтобы для допуска к организованным торгам может быть целесообразно установить минимальный порог free float», — сказала Набиуллина. Она пояснила, что регулятор заинтересован «и в росте ликвидности [рынка], и в качественном ценообразовании на бирже».

Банк России также готовит серию рекомендаций для участников рынка — брокеров и эмитентов, — которые будут нацелены на защиту интересов частных инвесторов, участвующих в IPO.

«При IPO — тех, что у нас есть сейчас — мы видим большой спрос розничных инвесторов, и очень много вопросов возникает к эмитентам по поводу аллокации. Когда розничный инвестор не получает то количество акций, на которое он рассчитывал. Если до 2022 года для инстиуциональных инвесторов, которые были, это было более-менее прозрачно, то для розничных инвесторов это непрозрачно, непредсказуемо, и конечно, это тоже не способствует росту доверия к рынку. И мы хотим в ближайшее время выпустить рекомендации, чтобы эмитенты еще до сбора заявок публиковали принципы аллокации и по итогам фактическую аллокацию», — отметила Набиуллина.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сейчас при подготовке IPO компании не декларируют, как будут распределяться акции в процессе размещения. Эта информация публикуется после сделки. По данным Мосбиржи, доля купленных на IPO акций в портфелях частных инвесторов к концу марта 2024 года составила 1,6%. Но за год она увеличилась в 15 раз.

ЦБ также планирует рекомендовать брокерам предупреждать частных клиентов о том, что при размещении их заявка на покупку бумаг может быть не выполнена или выполнена не в полном объеме, сообщила Набиуллина. По ее словам, это добавит «предсказуемости» при IPO.

«И также хотим выпустить рекомендацию, чтобы эмитенты раскрывали информацию об акционерах, которые уже владеют пакетом акций, о тех акционерах, которые берут на себя обязательство какое-то время не продавать, так называемый lock up. Это позволит, на наш взгляд, стабилизировать цены после публичных размещений», — подчеркнула глава Банка России.

Lock up — период времени после IPO, когда акционеры (топ-менеджмент и инвесторы), владеющие крупными пакетами акций, не могут продать свои бумаги. Как правило, устанавливается на срок до 180 дней.

С конца 2023 года на российском рынке наблюдается активизация IPO — тогда первичное размещение акций провели восемь компаний. С начала 2024 года состоялось уже четыре подобные сделки, в планах еще 17, отметила Набиуллина. «Цифры пока скромные», — констатировала председатель ЦБ, но, по ее словам, регулятор видит потенциал роста IPO в России.

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

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