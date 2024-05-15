ЦБ намерен ужесточить требования для компаний при выходе на IPO

Для доступа на биржу эмитенты должны выполнять требования по минимальному порогу free float, а также раскрывать больше информации частным инвесторам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

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Банк России намерен установить дополнительные требования для компаний, планирующих первичное размещение акций на бирже (IPO), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024». Одно из них — соблюдение минимального порога free float, то есть доли бумаг, которые окажутся в свободном обращении после начала торгов.

«Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, то есть незначительный free float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. Понятно, что он может быть небольшой у компании, которая делает первые шаги, но он остается [таким] и у тех, кто уже давно на рынке. Но если при этом незначительна и капитализация, то при незначительном free float очень легко двигать рынок, и мы это видим, и мы, кстати, думаем о том, чтобы для допуска к организованным торгам может быть целесообразно установить минимальный порог free float», — сказала Набиуллина. Она пояснила, что регулятор заинтересован «и в росте ликвидности [рынка], и в качественном ценообразовании на бирже».

Банк России также готовит серию рекомендаций для участников рынка — брокеров и эмитентов, — которые будут нацелены на защиту интересов частных инвесторов, участвующих в IPO.

«При IPO — тех, что у нас есть сейчас — мы видим большой спрос розничных инвесторов, и очень много вопросов возникает к эмитентам по поводу аллокации. Когда розничный инвестор не получает то количество акций, на которое он рассчитывал. Если до 2022 года для инстиуциональных инвесторов, которые были, это было более-менее прозрачно, то для розничных инвесторов это непрозрачно, непредсказуемо, и конечно, это тоже не способствует росту доверия к рынку. И мы хотим в ближайшее время выпустить рекомендации, чтобы эмитенты еще до сбора заявок публиковали принципы аллокации и по итогам фактическую аллокацию», — отметила Набиуллина.

Сейчас при подготовке IPO компании не декларируют, как будут распределяться акции в процессе размещения. Эта информация публикуется после сделки. По данным Мосбиржи, доля купленных на IPO акций в портфелях частных инвесторов к концу марта 2024 года составила 1,6%. Но за год она увеличилась в 15 раз.

ЦБ также планирует рекомендовать брокерам предупреждать частных клиентов о том, что при размещении их заявка на покупку бумаг может быть не выполнена или выполнена не в полном объеме, сообщила Набиуллина. По ее словам, это добавит «предсказуемости» при IPO.

«И также хотим выпустить рекомендацию, чтобы эмитенты раскрывали информацию об акционерах, которые уже владеют пакетом акций, о тех акционерах, которые берут на себя обязательство какое-то время не продавать, так называемый lock up. Это позволит, на наш взгляд, стабилизировать цены после публичных размещений», — подчеркнула глава Банка России.

Lock up — период времени после IPO, когда акционеры (топ-менеджмент и инвесторы), владеющие крупными пакетами акций, не могут продать свои бумаги. Как правило, устанавливается на срок до 180 дней.

С конца 2023 года на российском рынке наблюдается активизация IPO — тогда первичное размещение акций провели восемь компаний. С начала 2024 года состоялось уже четыре подобные сделки, в планах еще 17, отметила Набиуллина. «Цифры пока скромные», — констатировала председатель ЦБ, но, по ее словам, регулятор видит потенциал роста IPO в России.