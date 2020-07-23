Банки с начала года сократили запасы валюты почти вдвое

Отток валюты со счетов юрлиц, скорее всего, связан с выплатами дивидендов, указывают аналитики Райффайзенбанка. «Хотя дивиденды в России выплачиваются в рублях, компания может иметь иностранных бенефициаров, и ей выгодно до выплаты дивидендов держать валюту и при выплате вознаграждений оперировать валютой. Поэтому выплаты дивидендов приводят к оттоку именно валюты со счетов юрлиц», — замечает Порывай.

Влияние этого фактора подтверждает сезонность: в июне 2019 года юрлица забрали с банковских счетов $7,8 млрд. «Более низкое значение в этом году отражает падение выплат дивидендов», — заключают эксперты. Но, несмотря на большие суммы, зарезервированные для выплаты дивидендов, валютная ликвидность у банков в прошлом году все равно росла — до $18,8 млрд на 1 июля 2019 года.

В июне 2020 года банки не смогли нарастить валютное кредитование, поэтому по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности оценивается в $3,3 млрд, говорится в обзоре.

Еще один фактор, который усугубил сокращение валютных запасов банков — их собственные операции. Как следует из статистики ЦБ, в июне средства кредитных организаций на корреспондентских счетах за рубежом снизились более чем на $7 млрд. Это необычно, считает Порывай: «Корсчета в иностранных банках — это мгновенная валютная ликвидность для российских кредитных организаций. Обычно она сокращается именно в том объеме, который требуется для исполнения обязательств банков перед клиентами. Но в июне, наоборот, активы в виде остатков на корсчетах сократились гораздо сильнее, чем требовали обязательства. Это произошло по каким-то причинам, не связанным с обязательствами, сами банки по каким-то причинам решили сократить эту валютную ликвидность». Он не исключает, что в июне некоторые организации могли сократить длинную валютную позицию, несмотря на ослабление рубля.

20 крупнейших банков в июне не снижали, а наращивали длинную открытую валютную позицию, отметил аналитик S&P Роман Рыбалкин, сославшись на статистику ЦБ. «Впрочем, ситуация во многом индивидуальна для каждого отдельного банка», — считает собеседник РБК.

Не исключено, что отток средств с зарубежных корсчетов связан с закрытием крупной сделки, полагает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Он, однако, подчеркивает, что подтвердить эту версию может отчетность конкретных игроков, которая еще не опубликована.

Участники рынка также могли снижать остатки на корсчетах за рубежом на фоне пандемии, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его наблюдениям, трансграничные операции клиентов банков сократились, а значит, их проведение не требует поддержания соответствующих остатков.

Как это влияет на банковский сектор

Сокращение запасов валюты в российских банках пока не вызывает беспокойства, продолжает Рыбалкин: «Это отнюдь не самые низкие значения. Мы говорим скорее о каких-то колебаниях запасов валютной ликвидности в пределах обычного диапазона. Пока говорить о существенном ухудшении ситуации с валютной ликвидностью рано: несмотря на снижение притока валюты, отток тоже замедлился на фоне закрытых границ и снижения импорта».

Ликвидные активы в валюте покрывают депозиты клиентов примерно на 35%, оценивает Лопатин. Это дает основания считать запас валюты комфортным.

Ситуация с валютной ликвидностью в секторе планомерно ухудшается в течение нескольких месяцев, но критических рисков это не создает, утверждает Порывай. Но он считает, что негативная динамика отразится на курсе рубля. «Если валютная ликвидность так падает, это говорит о том, что рубль имеет потенциал к ослаблению. Стоимость валютной ликвидности на внутреннем рынке будет повыше, а значит, рубль будет послабее: сейчас курс — 71 руб., а может быть 75 руб. за доллар», — поясняет аналитик Райффайзенбанка.

Во второй половине 2020 года большинство экспертов ожидают ослабления рубля, следует из консенсус-прогноза Bloomberg (участвует 41 экономист). Согласно нему, средний курс национальной валюты в третьем квартале 2020 года составит 71,1 руб. за доллар, в четвертом — 71,6 руб. Разброс прогнозов — от 66 до 86 руб. за доллар.