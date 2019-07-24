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Coca-Cola $56 (+2,66%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Банки резко увеличили запасы валюты
Банки увеличивают запас валютной ликвидности на фоне ее оттока со счетов юрлиц, следует из данных ЦБ и оценки Райффайзенбанка. Это может быть связано с ожиданиями ослабления рубля или оттока средств клиентов

В июне у банков резко вырос запас валютной ликвидности — на $3,7 млрд до $18,8 млрд, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай со ссылкой на данные Центробанка. Рост запасов валютной ликвидности произошел несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.

На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты, однако он был незначительным ($1,5 млрд). Объем валютного кредитования почти не изменился, обращает внимание аналитик, и в результате по кредитно-депозитным операциям произошел отток валютной ликвидности в размере $6,6 млрд.

«По-видимому, банки для исполнения валютных обязательств перед клиентами получили валюту из своих рублевых средств по ранее заключенным форвардным контрактам с небанковским сектором», — пишет Порывай. Он напоминает, что в июне прошлого года также наблюдался большой отток средств со счетов юрлиц ($4,6 млрд), но в отличие от нынешней ситуации он сопровождался падением запаса валютной ликвидности — на $6,7 млрд: «Фактически в этом году у банков сократились обязательства в валюте, но объем ликвидных валютных активов не менялся. В прошлом году мы наблюдали синхронную динамику, когда и активы и средства на клиентских счетах сокращались».

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Текущая ситуация может быть связана с тем, что отдельные банки привлекают рублевые средства через валютные свопы с некредитными организациями — возможно, с крупными экспортерами. «Вероятно, банки, прежде всего крупные (поскольку именно они оказывают существенное влияние на картину в целом), стали более сбалансированно относиться к управлению своей валютной ликвидностью. С одной стороны, банки проводят дедолларизацию, с другой стороны — не сокращают открытую валютную позицию даже в ущерб своей процентной марже», — сказал Порывай РБК. Банки могут сохранять свою ликвидную валютную позицию, потому что ожидают во втором полугодии либо сезонного ослабления рубля, либо сезонного же усиления оттока средств с клиентских счетов, считает он.

«Действительно, в преддверии выплат дивидендов, в том числе нерезидентам в иностранной валюте, компании конвертируют часть ликвидности в иностранную валюту. Это может ограничивать рублевую ликвидность, но ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ быстро нормализует ситуацию», — согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Ситуация с рублевой ликвидностью должна улучшиться во втором полугодии, ожидает и Порывай: этому поможет снижение рублевых ставок за счет смягчения политики ЦБ и сокращения размещения ОФЗ.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин также отмечает, что «у банков есть потребность в ликвидности, в связи с чем кредитные организации активно занимают средства у Минфина». Улучшению ситуации поспособствуют расходы бюджета, считает он: «Во втором полугодии потребности в ликвидности у банков могут сократиться. Однако мы бы не переоценивали фактор меньших планов по размещению ОФЗ. Большую часть ОФЗ в первом полугодии выкупали нерезиденты, а не банки. Скорее на улучшение ситуации с рублевой ликвидностью будет влиять традиционные сезонные бюджетные расходы, в том числе и расходы на нацпроекты», — отметил он.

Автор: Дарья Юрищева
Теги: валюта, ликвидность, банки
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