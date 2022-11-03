Тинькофф Банк получил право на выпуск карт китайской UnionPay

Китайская платежная система UnionPay подключила Тинькофф Банк к эмиссии своих карт. Но выпускать их кредитная организация пока так и не начала — и делать этого даже не планирует

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Тинькофф Банк получил право выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Об этом РБК рассказал источник на платежном рынке, информацию подтвердила техподдержка банка.

«Недавно мы получили право на эмиссию карт платежной системы China UnionPay, однако пока не выпускаем их для клиентов. Обязательно расскажем, когда начнем это делать, на нашем сайте», — так роботизированный помощник Олег в чате в приложении «Тинькофф» ответил на вопрос о том, когда можно будет оформить в Тинькофф Банке карту UnionPay.

Представитель «Тинькофф» в ответ на запрос РБК лишь сообщил, что банк не выпускает карты UnionPay «и ближайших планов по эмиссии и другим проектам на данный момент у нас нет». Он не уточнил, получила ли кредитная организация право на это. В карточке «Тинькофф» на сайте Центробанка информации об эмиссии или эквайринге карт UnionPay сейчас нет. UnionPay не ответила на запрос РБК.

О том, что «Тинькофф» может начать выпуск карт китайской платежной системы, представитель кредитной организации впервые рассказал в начале марта 2022 года — после того как о своем уходе из России объявили международные платежные системы Visa и Mastercard. «Мы пока не выпускаем кобейджинговые карты «Мир» — UnionPay, но этот вопрос решим максимально оперативно», — говорили в банке.

Зачем россиянам UnionPay

В марте 2022 года из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard — после начала специальной военной операции России на Украине и ввода масштабных санкций против российского финансового сектора. Их российские карты перестали работать за границей, а иностранные — в России. Внутри страны операции по всем картам обрабатывает Национальная система платежных карт, поэтому их местные карты продолжают функционировать в России.

UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая работает в России. Официально компания никак не объявляла об ограничениях работы с подсанкционными банками, но, по данным источников РБК, из-за опасения санкций она запретила выпускать свои карты таким банкам, а также ограничила прием своих иностранных карт в POS-терминалах этих кредитных организаций. Под самыми жесткими блокирующими санкциями США находятся крупнейшие российские банки — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие».

Сейчас карты китайской платежной системы выпускают всего 11 российских банков, следует из информации на официальном сайте UnionPay. Это Газпромбанк, «Русский стандарт», Почта Банк, МТС-банк, Россельхозбанк, «Зенит», «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк и «Приморье». Карты UnionPay принимаются в 180 государствах, но в европейских странах они могут работать в основном в туристических местах. Также иностранными кредитными организациями может в одностороннем порядке ограничиваться прием любых карт российских банков, в том числе UnionPay, поэтому при их использовании за рубежом могут возникнуть проблемы. Стоимость их выпуска может составлять несколько тысяч рублей.