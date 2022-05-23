ЦБ опроверг данные о вводе ограничений на снятие наличных
В России не будут вводить ограничения на снятие наличных, никаких проблем с доступностью рублевой наличности в стране нет, сообщил в Telegram российский Центробанк.
Так ЦБ отреагировал на сообщения «анонимных» Telegram-каналов, которые со ссылкой на письмо Банка России писали, что регулятор намерен ограничить снятие наличных средств со вкладов и с карт в банкоматах. В каких конкретно каналах публиковалась такая информация регулятор не уточнил.
«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится», — ответили представители регулятора.
В банке назвали информацию об ограничениях «фейком дня» и посоветовали гражданам не закрывать вклады досрочно, чтобы не потерять накопленные проценты.
Ранее, 9 марта, Центробанк ограничил возможность снятия наличной валюты для граждан до 9 сентября. Валюту разрешили снимать только в долларах, причем исключительно в кассах банков, а не в банкоматах и только с ранее открытых счетов и депозитов (но не более $10 тыс.). Гражданам, которые хранят сбережения в других валютах, или хотят снять больше средств, разрешили получать их наличными только в рублевом эквиваленте. Возможность покупки валюты для физических лиц также была ограничена: людям запретили покупать валюту в отделениях банков с последующей выдачей наличных на руки, ее разрешалось приобретать только в безналичной форме.
Опрошенные РБК эксперты тогда связывали решение Центробанка с санкциями западных стран, введенными против крупных банков России и самого регулятора. При повышении волатильности на рынках резко вырос спрос на наличные как в рублях, так и в валюте, писал РБК. По этой причине ЦБ был вынужден контролировать ситуацию, чтобы охладить спрос.
Позже, с 11 апреля, ЦБ разрешил снимать наличные в долларах и евро владельцам валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года без установленного лимита получения наличной валюты.
В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не видит возможности снять ограничения на продажу наличной валюты досрочно.