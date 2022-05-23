ЦБ опроверг данные о вводе ограничений на снятие наличных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Зеленский рассказал о «плане Б» на случай его гибели Политика, 00:28
Ждать ли расширения РПЛ. Главное о самой обсуждаемой реформе в футболе Спорт, 00:15
Лавров призвал снять зависимость России от Запада в критических отраслях Политика, 00:11
Власти предложили ввод ограничений для наценок на стройматериалы и металл Бизнес, 00:00
Российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке Финансы, 00:00
Зеленский назвал единственную тему для возможных переговоров с Путиным Политика, 23 мая, 23:41
ЦБ опроверг данные о вводе ограничений на снятие наличных Финансы, 23 мая, 23:21
ВТБ вышел из состава акционеров СПБ Биржи Финансы, 23 мая, 22:43
Тренер сборной России назвал трех лучших футболистов по итогам сезона Спорт, 23 мая, 22:39
Мошенник обманул Рудковскую на ₽31 млн Спорт, 23 мая, 22:12
Синоптики предупредили о заморозках в Москве в ближайшие дни Общество, 23 мая, 22:07
Эрдоган заявил об отказе Турции участвовать в «шоу» по Украине Политика, 23 мая, 22:07
Первый день торгов БПИФ с иностранными активами закончился распродажей Инвестиции, 23 мая, 22:04
Рогозин предложил переименовать Курилы в честь кораблей и моряков Политика, 23 мая, 21:54
Финансы ,  
0 

ЦБ опроверг данные о вводе ограничений на снятие наличных

В ЦБ заверили, что никаких проблем с доступностью рублевой наличности в стране нет, а сообщения Telegram-каналов о планах ввести ограничения назвали «фейком дня»
Доллар/Рубль USD/RUB ₽57,868 -3,93% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽60,100 -4,3% Купить
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

В России не будут вводить ограничения на снятие наличных, никаких проблем с доступностью рублевой наличности в стране нет, сообщил в Telegram российский Центробанк.

Так ЦБ отреагировал на сообщения «анонимных» Telegram-каналов, которые со ссылкой на письмо Банка России писали, что регулятор намерен ограничить снятие наличных средств со вкладов и с карт в банкоматах. В каких конкретно каналах публиковалась такая информация регулятор не уточнил.

«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится», — ответили представители регулятора.

В банке назвали информацию об ограничениях «фейком дня» и посоветовали гражданам не закрывать вклады досрочно, чтобы не потерять накопленные проценты.

В Центробанке сравнили ситуацию в России с переменами 1990-х годов
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее, 9 марта, Центробанк ограничил возможность снятия наличной валюты для граждан до 9 сентября. Валюту разрешили снимать только в долларах, причем исключительно в кассах банков, а не в банкоматах и только с ранее открытых счетов и депозитов (но не более $10 тыс.). Гражданам, которые хранят сбережения в других валютах, или хотят снять больше средств, разрешили получать их наличными только в рублевом эквиваленте. Возможность покупки валюты для физических лиц также была ограничена: людям запретили покупать валюту в отделениях банков с последующей выдачей наличных на руки, ее разрешалось приобретать только в безналичной форме.

Опрошенные РБК эксперты тогда связывали решение Центробанка с санкциями западных стран, введенными против крупных банков России и самого регулятора. При повышении волатильности на рынках резко вырос спрос на наличные как в рублях, так и в валюте, писал РБК. По этой причине ЦБ был вынужден контролировать ситуацию, чтобы охладить спрос.

Минэк заявил о достигшем предела укреплении рубля
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Эпоха iPod: как Apple создала самый популярный плеер в истории
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов
Инструкции
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы

Позже, с 11 апреля, ЦБ разрешил снимать наличные в долларах и евро владельцам валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года без установленного лимита получения наличной валюты.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не видит возможности снять ограничения на продажу наличной валюты досрочно.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
ЦБ опровержение снятие наличных Вклады
Материалы по теме
Глава Центробанка Европы призвала регулировать криптовалюты
Экономика
В Центробанке сравнили ситуацию в России с переменами 1990-х годов
Экономика
Из Центробанка уйдет куратор продажи санированных банков
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter