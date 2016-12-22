Промсвязьбанк подал иск к вышедшим из его капитала пенсионным фондам

Санируемый Промсвязьбанк подал иск к трем негосударственным пенсионным фондам (НПФ), их управляющим компаниям и Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых. НПФ перед началом процедуры санации банка продали его акции

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Промсвязьбанк подал иск к трем негосударственным пенсионным фондам: «Будущее» Бориса Минца, а также «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых. Все три накануне санации сообщали о продаже его акций. Соответствующий иск зарегистрировал столичный арбитражный суд, следует из материалов в картотеке на сайте суда.

Ответчиками по этому иску помимо пенсионных фондов выступают их управляющие компании, а именно EG Capital Partners, «Управление инвестициями» и «Ай Кью Джи Управление активами». Кроме того, в качестве ответчика согласно материалам иска будет привлечена компания Promsvyaz Capital B.V. бывших собственников Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

В качестве третьих лиц в судопроизводстве Промсвязьбанк потребовал привлечь своего санатора — Банк России, а также Московскую биржу и небанковскую организацию «Национальный расчетный депозитарий».

Суть требований кредитной организации и их сумма в материалах на сайте суда не раскрываются. Не назначена пока и дата первого судебного заседания.

Иск, как рассказал газете «Ведомости» близкий к одной из сторон судебных разбирательств источник, связан со сделками, которые прошли накануне введения в Промсвязьбанке временной администрации. Об этом Центробанк объявил утром 15 декабря прошлого года. За день до того, 14 декабря, «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» вышли из капитала банка. Об этом РБК тогда рассказали два контрагента фондов и источник, близкий к Центробанку. Суммарно фонды, по словам собеседников РБК, продали около 20% принадлежащих им акций Промсвязьбанка.

Впоследствии 22 декабря 2017 года Банк России объявил о подготовке обращения в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством Промсвязьбанка операций, «имеющих признаки незаконных действий». Введенная в банке временная администрация, как пояснил регулятор, выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.

14 декабря прошлого года, как рассказали тогда в ЦБ, «акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ». «Предположительно, для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю», — пояснили представители Банка России. «В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязькапитала» (офшорная компания собственника банка. — РБК), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций», — подчеркнули также они.

«Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря», — рассказали в ЦБ об использованной схеме. 18 января назначенная Центробанком в Промсвязьбанк временная администрация попросила Генпрокуратуру завести уголовное дело в связи со сделками с ценными бумагами кредитной организации.

До этого стало известно, что председатель правления банка Дмитрий Ананьев через шесть дней после начала санации Промсвязьбанка покинул Россию. Его брат и председатель совета директоров финансовой организации Алексей Ананьев, как утверждал затем один из собеседников РБК, уехал за границу еще через несколько дней. При этом сам Дмитрий Ананьев, комментируя позже свой отъезд, заявлял, что «давно планировал уехать на Новый год» и «пройти обследование за рубежом». «Я не сбежал», — подчеркивал он.

Алексей Ананьев, в свою очередь, по данным источника РБК, близкого к бизнесмену, а также партнера ИТ-компании «Техносерв» (входит в Promsvyaz Capital B.V., которую возглавляет Алексей Ананьев), вернулся в Россию 15 января. Здесь, как уточняли собеседники РБК, он надеялся заняться вопросом продажи банка «Возрождение» (входит в головную структуру бизнеса братьев Ананьевых холдинг «Промсвязькапитал», они также являются акционерами этого банка).