СМИ назвали отведенный братьям Ананьевым срок на продажу «Возрождения»

ЦБ требует от братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке «Возрождение» до середины февраля, узнал «Коммерсантъ». Ранее источники РБК говорили, что этим вопросом по приезде в Россию собирается заняться Алексей Ананьев

Дмитрий и Алексей Ананьевы (Фото: Кирилл Тулин / «Коммерсантъ»)

Совладельцы попавшего под санацию Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны будут выйти из числа акционеров банка «Возрождение» (он входит в головную структуру их бизнеса — холдинг «Промсвязькапитал») не позднее середины февраля. Такое решение было озвучено зампредами Центробанка Ольгой Поляковой и Дмитрием Тулиным главе совета директоров «Возрождения» Отару Маргания в ходе их встречи 16 января, рассказал газете «Коммерсантъ» источник, знакомый с итогами этого совещания.

ЦБ, как заметил собеседник издания, «будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка». При этом другой источник газеты говорит, что Банк России «крайне недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с ключевым активом, Промсвязьбанком, и требует, в частности, смены не только владельцев, но и команды «Возрождения», чтобы там не осталось менеджеров, связанных с братьями Ананьевыми».

Комментировать эту информацию «Коммерсанту» Отар Маргания не стал.

«Возрождение» на сегодняшний день, согласно данным портала «Банки.ру», занимает 36-е место в России по объему активов. 52,7% акций этой кредитной организации принадлежит Promsvyaz Capital B.V., 9,7% — банку «Россия», 2,38% — Промсвязьбанку.

В октябре прошлого года Промсвязьбанк и «Возрождение» планировали объединиться. Однако в конце того же месяца мажоритарные акционеры банков решили отложить этот вопрос. «Мы торопились и спешили объединить банки, но последний месяц в том числе привнес дополнительные осторожности. С учетом обстоятельств текущих наше объединение и наше быстрое движение вперед могут трактоваться не совсем правильно», — пояснял агентству Bloomberg председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Однако уже 15 декабря Центробанк объявил о введении в Промсвязьбанке временной администрации. Эти функции регулятор возложил на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда же, как стало известно «Коммерсанту», Банк России поставил вопрос о немедленной продаже «Возрождения». По закону это должно быть реализовано в течение 90 дней, но в данном случае регулятор, как замечает газета, ужесточил требования по сроку исполнения предписания.

При этом зампред ЦБ Василий Поздышев на пресс-конференции 15 декабря утверждал, что к самому «Возрождению» «вопросов с точки зрения надзора у ЦБ нет». «Но, так как собственники санированных банков не могут контролировать другие банки, их доля в «Возрождении» будет снижена до 10%», — говорил он.

Впоследствии возможность продажи «Возрождения», как рассказывают источники «Коммерсанта», обсуждалась с Альфа-банком, Совкомбанком, банком «Уралсиб» и группой ВТБ. Однако в отведенный Центробанком срок без тщательного due dilligence никто из перечисленных игроков приобретать банк не готов, говорит собеседник газеты в одной из указанных кредитных организациях. «У банка, учитывая историю с ПСБ, могут оказаться скелеты в шкафу, которые могут стать неприятным сюрпризом для потенциальных покупателей», — поясняет он, подчеркивая, что, «например, у «Возрождения» есть кредиты структурам Промсвязькапитала, — около 30 млрд руб». На данный момент, как уточняет источник издания, они обслуживаются, «однако с учетом последних событий, скорее всего, должны быть переведены в более низкую категорию качества, а значит, дорезервированы», отмечает он.

В ВТБ, комментируя эту информацию, изданию заявили, что не планируют приобретать «Возрождение». Член совета директоров Альфа-банка Петр Авен накануне заявил, что в кредитной организации «не знают, что из себя представляет банк «Возрождение». «Поэтому никакого интереса у нас быть не может и не могло быть», — утверждал он. В «Уралсибе» от комментариев по данной теме отказались.​

О том, что братья Ананьевы готовятся продать «Возрождение», ранее, 15 января, сообщал источник РБК, близкий к Алексею Ананьеву. Эту информацию тогда также подтверждал партнер IТ-компании «Техносерв» (входит в Promsvyaz Capital B.V.), которую возглавляет Алексей Ананьев. Один из собеседников РБК утверждал, что старт корпоративным процедурам по подготовке к смене собственников банка «Возрождение», для того чтобы уложиться в требуемые регулятором сроки, должен был быть дан на этой неделе. «Вероятно, Алексей Ананьев приехал в Москву для переговоров по «Возрождению», — замечал его знакомый.

Из России Дмитрий Ананьев, как писал ранее РБК, улетел в Лондон через шесть дней после того, как в Промсвязьбанке была введена временная администрация. Алексей Ананьев, как утверждал позже один из собеседников РБК, уехал за границу еще через несколько дней. Так, 15 декабря, по словам источников РБК, он был еще в офисе Промсвязьбанка, но в дальнейшем общение с сотрудниками кредитной организации вел только по телефону.