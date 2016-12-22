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ЦБ попросит силовиков проверить руководство Промсвязьбанка
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ЦБ попросит силовиков проверить руководство Промсвязьбанка
Санация «по списку», 22 дек, 16:47
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ЦБ попросит силовиков проверить руководство Промсвязьбанка
ЦБ обнаружил уничтожение кредитных досье Промсвязьбанка на сумму около 110 млрд руб. и другие сомнительные сделки. По данным источника «Интерфакса», глава правления и совладелец банка Дмитрий Ананьев покинул Россию
Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк России объявил о подготовке обращения в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством Промсвязьбанка операций, «имеющих признаки незаконных действий».

В сообщении ЦБ, в частности, отмечается, что введенная в банк временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.

«Временная администрация выявила операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье», — говорится в сообщении ЦБ.

В ЦБ особо отметили, что документы о проведении сделок по купле-продаже  Промсвязьбанком ценных бумаг были подписаны 14 декабря 2017 года (о введении в банк временной администрации регулятор объявил утром 15 декабря) неназванным «гражданином иностранного государства», который был принят на работу в банк 12 декабря и которому председатель правления Промсвязьбанка (эту должность с февраля 2016 года занимал один из крупнейших совладельцев банка Дмитрий Ананьев) в тот же день выдал доверенность на проведение данных сделок.

По данным ЦБ, данные этого же сотрудника банка фигурируют и в актах приемки-передачи «пропавших» кредитных досье.

«14 декабря акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно, для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитала» (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря», — раскрывается использованная схема в сообщении ЦБ.

Таким образом, из сообщения ЦБ следует, что УК, управлявшая НПФ, дала «Промсвязь Капиталу» Ананьевых денег на покупку у нее акций Промсвязьбанка. Но не напрямую, а предварительно положив их на депозит в Промсвязьбанк. Из банка при этом в «Промсвязь Капитал» ушла аналогичная сумма. Де-юре это не тот же самый депозит, но де-факто — УК могла профинансировать «Промсвязь Капитал» на покупку у себя акций Промсвязьбанка. Из релиза ЦБ также следует, что размещенный и, возможно, ушедший из Промсвязьбанка депозит УК через неделю потребовала назад.

Как ранее сообщал РБК, продавцами акций Промсвязьбанка накануне его санации выступили НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых. Об этом рассказали РБК два контрагента фондов и один человек, близкий к Центробанку. По словам собеседников РБК, суммарно фонды продали около 20% принадлежащих им акций Промсвязьбанка.

В пресс-службе пенсионной группы «Сафмар» РБК заявили, что управляющие компании фондов пенсионной группы «Сафмар» (НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие») не размещали депозиты в Промсвязьбанке.

Источник «Интерфакса» на финансовом рынке сообщил, что Дмитрий Ананьев покинул Россию. Источник РБК в МВД рассказал, что Ананьев вылетел 21 декабря из московского аэропорта Шереметьево в Лондон.

Два источника РБК в Промсвязьбанке говорят, что Алексей Ананьев (брат Дмитрия и второй совладелец банка) был в офисе банка в минувшую пятницу, в день введения временной администрации. После этого все общение с сотрудниками вел по телефону.

После введения в Промсвязьбанке временной администрации совладельцы Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей и Дмитрий Ананьевы отнесли к числу причин возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».

В заявлении Ананьевых подчеркивалось, что банком была проделана «огромная работа» и достигнуты «очевидные успехи» по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам.
 

Активы братьев Ананьевых

Информационные технологии

Свою бизнес-империю братья Алексей и Дмитрий Ананьевы начали строить с учреждения в 1992 году компании «Техносерв А/С». Сегодня это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2016 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 52,44 млрд руб.

Банковское дело

В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» (ММТ) открыли Промсвязьбанк. Со временем доля ММТ размылась. Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за последние 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы за $200 млн купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию АвтоВАЗбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ.

Инвестбизнес

Финансовые активы Алексея и Дмитрия Ананьевых объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал». Согласно данным на сайте компании, ее активы составляют почти 1,5 трлн руб., капитал — 86 млрд руб., прибыль — более 8 млрд руб. О планах братьев Ананьевых вложить в инвестиционный бизнес на Кипре €100 млн стало известно еще в 2016 году. Сегодня кипрская трейдинговая компания P.S. Capital входит в группу «Промсвязькапитал» наравне с Промсвязьбанком и «Возрождением».

Медиа и издательский бизнес

В 2000 — 2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и Факты» («АиФ»), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Добавив к этому газету «Центр Plus», в 2007-2008 годах активы объединили в холдинг «Медиа 3» и создали крупнейшую по выручке в России дистрибьюторскую сеть «Первая полоса». В 2011-2013 годах структуры Ананьевых инвестировали в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, купили сайт о недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» продала все газеты, оставив типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.

Недвижимость

В начале 2000-х годов братья Ананьевы всерьез занялись недвижимостью. В 2000 году была образована компания «Промсвязьнедвижимость» («Группа ПСН»). В июле 2005 года Ананьевы с участком земли 60 тыс. га вошли в десятку крупнейших лендлордов Подмосковья, по версии Forbes, а в 2006 году попали в рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в Москве с 16 объектами и доходом от них около $47 млн. Среди объектов упоминались БЦ «Карачарово» и складские помещения в Москве, ТЦ «Лига» в Химках. Помимо этого, у компании уже были административное здание в Видном, офисный центр в Санкт-Петербурге и ТЦ в Ростове-на-Дону.

В «Рейтинге рантье — 2017» «Группа ПСН» заняла 20-е место с доходом от аренды около $110 млн и арендуемой офисной площадью 617 тыс. кв. м. Среди активов группы центр городской культуры «Правда» и деловой квартал «Новоспасский». Портфель девелоперских проектов «Группы ПСН» включает около 3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В активной стадии строительства восемь девелоперских проектов. Также «Группа ПСН» управляет земельными активами общей площадью более 40 тыс. га в Московской области.

Авторы: Евгений Калюков, Марина Божко, Петр Канаев, Анна Холявко.
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