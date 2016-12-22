ЦБ попросит силовиков проверить руководство Промсвязьбанка

ЦБ обнаружил уничтожение кредитных досье Промсвязьбанка на сумму около 110 млрд руб. и другие сомнительные сделки. По данным источника «Интерфакса», глава правления и совладелец банка Дмитрий Ананьев покинул Россию

Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк России объявил о подготовке обращения в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством Промсвязьбанка операций, «имеющих признаки незаконных действий».

В сообщении ЦБ, в частности, отмечается, что введенная в банк временная администрация выявила пропажу кредитных досье его корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.

«Временная администрация выявила операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье», — говорится в сообщении ЦБ.

В ЦБ особо отметили, что документы о проведении сделок по купле-продаже Промсвязьбанком ценных бумаг были подписаны 14 декабря 2017 года (о введении в банк временной администрации регулятор объявил утром 15 декабря) неназванным «гражданином иностранного государства», который был принят на работу в банк 12 декабря и которому председатель правления Промсвязьбанка (эту должность с февраля 2016 года занимал один из крупнейших совладельцев банка Дмитрий Ананьев) в тот же день выдал доверенность на проведение данных сделок.

По данным ЦБ, данные этого же сотрудника банка фигурируют и в актах приемки-передачи «пропавших» кредитных досье.

«14 декабря акции банка были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно, для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитала» (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря», — раскрывается использованная схема в сообщении ЦБ.

Таким образом, из сообщения ЦБ следует, что УК, управлявшая НПФ, дала «Промсвязь Капиталу» Ананьевых денег на покупку у нее акций Промсвязьбанка. Но не напрямую, а предварительно положив их на депозит в Промсвязьбанк. Из банка при этом в «Промсвязь Капитал» ушла аналогичная сумма. Де-юре это не тот же самый депозит, но де-факто — УК могла профинансировать «Промсвязь Капитал» на покупку у себя акций Промсвязьбанка. Из релиза ЦБ также следует, что размещенный и, возможно, ушедший из Промсвязьбанка депозит УК через неделю потребовала назад.

Как ранее сообщал РБК, продавцами акций Промсвязьбанка накануне его санации выступили НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых. Об этом рассказали РБК два контрагента фондов и один человек, близкий к Центробанку. По словам собеседников РБК, суммарно фонды продали около 20% принадлежащих им акций Промсвязьбанка.

В пресс-службе пенсионной группы «Сафмар» РБК заявили, что управляющие компании фондов пенсионной группы «Сафмар» (НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие») не размещали депозиты в Промсвязьбанке.

Источник «Интерфакса» на финансовом рынке сообщил, что Дмитрий Ананьев покинул Россию. Источник РБК в МВД рассказал, что Ананьев вылетел 21 декабря из московского аэропорта Шереметьево в Лондон.

Два источника РБК в Промсвязьбанке говорят, что Алексей Ананьев (брат Дмитрия и второй совладелец банка) был в офисе банка в минувшую пятницу, в день введения временной администрации. После этого все общение с сотрудниками вел по телефону.

После введения в Промсвязьбанке временной администрации совладельцы Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей и Дмитрий Ананьевы отнесли к числу причин возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».

В заявлении Ананьевых подчеркивалось, что банком была проделана «огромная работа» и достигнуты «очевидные успехи» по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам.

