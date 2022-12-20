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Задорнов назвал главную проблему переориентации торговли на Восток

Из-за переориентации поставок нефти Россия теряет рынки, отношения с которыми формировались еще во времена Советского Союза, говорит Михаил Задорнов. Кроме того, «потребителей такого масштаба и с такой ценой» в мире не так много
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Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Переориентация сырьевого экспорта означает в том числе потерю давно завоеванных рынков, кроме того, «разворот на Восток» затруднен проблемами в логистике, сказал в интервью РБК председатель правления ФК «Открытие» Михаил Задорнов. При этом он считает переориентацию на Восток «практически безальтернативной».

«Мы смотрим на высокие цены энергоносителей в Европе. Наше телевидение говорит с саркастической радостью, что европейцы замерзают. Я не совсем понимаю, чему здесь радоваться. По сути, мы теряем рынки, которые выстраивали еще со времен Советского Союза. 50 лет выстраивался рынок, взаимные экономические связи, которые разрушены на несколько десятилетий вперед. Сегодня мы лишились этих рынков — рынков поставки нам оборудования и экспорта энергоносителей, леса, удобрений в европейские страны», — заявил Задорнов.

«Куда мы можем пристроить свои 10,5–11 млн барр. нефти в сутки, нефтепродукты, газ, которого в Европу поставлялось 150–170 млрд кубов с учетом Турции? Чтобы создать инфраструктуру, например, для экспорта газа, потребуется три-четыре года. Да и потребителей такого масштаба и с такой ценой и маржой, как была Европа, в мире не так много», — добавил он. При этом нужно не зависеть от экспорта только в Китай, а диверсифицировать его, уверен Задорнов, но это «не все понимают».

В целом, по оценке Задорнова, превышение экспорта над импортом товаров и услуг в этом году составит примерно $270 млрд — сумма, почти достигающая размера замороженных резервов ЦБ (около $300 млрд. — РБК). Но держать ее в валюте нельзя, поскольку возникают риски заморозки, напомнил Задорнов, а товаров на эту сумму торговые партнеры поставить в Россию не могут.

«Возникает вопрос не расчетов, а устойчивого хранения или овеществления этих позитивных результатов нашей торговли. Можно либо покупать какие-то товары, либо инвестировать, либо покупать предприятия. Потому что держать их в долларах и евро российские предприятия и государство не могут», — заключил глава «Открытия».

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Поставки сырой нефти из России в Китай в октябре выросли до 7,715 млн т (на 3,4% к сентябрю 2022-го и на 16,2% к октябрю прошлого года), сообщало Главное таможенное управление КНР. В сентябре 2022 года импорт нефти в Китай из России составлял 7,462 млн т, в октябре 2021-го — 6,641 млн т. При этом в октябре Китай закупал у России нефть со скидкой 12,7% к цене нефти из Саудовской Аравии (годом ранее российская и саудовская нефть продавалась в КНР примерно по одной цене). Это происходит на фоне резкого сокращения поставок российской нефти в страны Северной Европы — на конец ноября, в преддверии введения нефтяного эмбарго, они упали на 90% по сравнению с февралем.

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Анна Пустякова, Элина Тихонова
При участии
Юлия Кошкина
Михаил Задорнов «Открытие» экспорт
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