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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал детали покупки банка «Открытие» и смены руководства

Карьера главы «Открытия» Михаила Задорнова в банке «завершится отпуском», в котором он сейчас находится. Организацию полностью интегрируют в ВТБ, продолжаются дискуссии о будущем главе «Открытия», пишет «Коммерсантъ»
ВТБ VTBR ₽0,0168 +0,54% Купить
Банк «ФК Открытие» RU000A0JXLR8 ₽1 003,02 -0,63% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сделка о покупке ВТБ банка «Открытие» будет закрыта до конца года, несмотря на сопротивление менеджмента последнего. Члены правления «Открытия» покинут банк, его полностью интегрируют в ВТБ, а лицензию сдадут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание называет готовящуюся сделку крупнейшей на российском финансовом рынке.

«Открытие» сейчас возглавляет Михаил Задорнов, он выступал против продажи кредитной организации ВТБ. Сейчас, по словам одного из собеседников газеты, он находится в отпуске, «которым и завершится его карьера» в этом банке. Куратором интеграции банка в ВТБ со стороны «Открытия» станет Юрий Андресов, а со стороны ВТБ — Андрей Пучков, пишет издание.

Андресов более 30 лет работает в банковской сфере, в разные годы он занимал руководящие должности в ХКФ-банке, Башпромбанке и «СБС-Агро». В октябре прошлого года Андресов перешел в ВТБ, а спустя два месяца вошел в правление кредитной организации. Пока достоверно известно, что он войдет в правление как куратор от ВТБ, собеседники «Коммерсанта» считали, что тот займет пост главы «Открытия». Близкий к сторонам сделки источник объяснил, что дискуссии о личности председателя правления все ее продолжаются, исключать личность Андресова не стоит, но в ВТБ пока нет ясности по этому вопросу. Еще одним вероятным кандидатом на пост главы «Открытия» источники называют экс-председателя правления БМ-банка Геннадия Солдатенкова, указывает газета.

О договоренности ЦБ с ВТБ по продаже последнему «Открытия» сообщило накануне Frank Media. По данным портала, регулятор продаст банк «почти за капитал». По состоянию на 1 июля регуляторный капитал «Открытия» составлял 369 млрд руб., писал РБК. Это близко к рыночной стоимости акционерного капитала банка, которую аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) на 30 июня оценивала в 359–386 млрд руб.

По данным Frank Media, к концу ноября «Деловые решения и технологии» снизили оценку стоимости «Открытия» до 328–374 млрд руб., сумма сделки окажется чуть выше середины нового диапазона, говорит один из собеседников портала. Другой источник говорит, что конфигурация сделки изменилась «радикально», добавляя, что ВТБ рассчитывает задействовать в ней ОФЗ почти на 100 млрд руб., которые группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы.

Frank Media писало, что судьба членов правления «Открытия» «почти решена». Их полномочия истекают в конце года и «группа не хотела бы их продлять», утверждает собеседник издания.

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Центробанк получил контроль над «Открытием» в августе 2017 года в результате санации, после этого регулятор сообщал о планах продать актив. Сделка откладывалась в 2020 году из-за распространения коронавируса, в этом году «Открытие» попал под санкции США, Евросоюза и Великобритании. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что в таких условиях продажа банка — единственно оставшийся вариант реализации актива, регулятор изучает возможность его продажи по рыночной цене. О том, что сделка «точно будет закрыта до конца года», в конце октября рассказал президент ВТБ Андрей Костин.


 

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