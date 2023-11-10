ЦБ пообещал компенсировать поровну активы инвесторам в случае разморозки

Если средств иностранцев, предложенных в рамках процедуры обмена, не хватит на выкуп всех активов российских инвесторов с небольшими портфелями, то они будут распределены равными долями, отметил зампред ЦБ Габуния

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После обмена активами с иностранцами средства между российскими инвесторами будут распределены равными долями, сказал зампред Банка России Филипп Габуния в кулуарах форума «Финополис», передает корреспондент РБК.

«Сейчас будут прописываться детали нормативные, но смысл в том, что все будет делится равномерно. На каждого клиента. Исходя из тех, кто согласится участвовать, эта история добровольная. Возможно, кто-то захочет сидеть ждать, когда что-то случится и разблокируется, и продаст. Из тех, кто выразит желание, сформируется пул, и будет делиться абсолютно равными долями, исходя из того, какое количество размена получится», — пояснил Габуния, отвечая на вопрос о том, как будут распределяться вырученные от обмена деньги между российскими инвесторами, если предложенной иностранцами суммы не хватит на всех пострадавших от блокировок.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что со стороны иностранного бизнеса есть интерес к процедуре обмена. Такая же позиция и у российских профессиональных участников. При этом зарубежные регуляторы пока не готовы вести диалог на эту тему, констатировал Чистюхин. Но заинтересованные в обмене иностранные участники могут «попробовать убедить» своих регуляторов в необходимости проведения процедуры, полагает первый зампред.

Указ президента об обмене активами между российскими иностранными инвесторами вступил в силу с 8 ноября. С российской стороны в обмене смогут принять участие частные инвесторы, чей портфель заблокированных активов не превышает 100 тыс. руб. Иностранцы на средства со счетов типа «С» (на эти счета нерезидентам поступают все выплаты по российским бумагам) смогут выкупить у россиян зарубежные ценные бумаги и затем вывести их в свои юрисдикции, следует из указа.

Обмен будет проводиться путем торгов. Порядок торгов определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Регулировать процедуру обмена будет Банк России. Ему нужно будет принять ряд нормативных документов, которые определят порядок взаимодействия брокеров с клиентами по этому вопросу, особенности идентификации нерезидентов, а также режим специального транзитного счета депо владельца, который будет использован для хранения иностранных активов. По оценке Чистюхина, все необходимые документы будут приняты до конца 2023 года. «Но это не означает, что мы будем иметь в ближайшее время некий практический проект», — уточнял он.