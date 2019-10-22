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Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что до конца года ЦБ два раза опустит ставку на 50 базисных пунктов — с 7 до 6%. Такого стремительного снижения не было с 2016 года
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б. п., до 6,5%, а на следующем заседании в декабре может снизить ее еще на 50 б.п., до 6%, прогнозирует главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. После этого ставка останется неизменной минимум полгода, считает он.

На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила в интервью телеканалу CNBC, что ЦБ готов к решительному смягчению денежно-кредитной политики. Регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и спрос, рассказала председатель ЦБ. «Поэтому речь может идти не просто о снижении ключевой ставки. Мы можем действовать более решительно», — сказала она.

В последний раз регулятор снижал ключевую ставку в сентябре — на 0,25 п.п., до 7%. По итогам месяца годовая инфляция замедлилась до 4%, а 10 октября Набиуллина говорила, что Центробанк в будущем снизит прогноз инфляции (сейчас 4–4,5% на конец года).

Если в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция — все еще низкой, ЦБ может продолжить снижать ставку на 25 б.п. в сентябре и декабре следующего года до 5,5%, полагает Струченевский.

Рынки, признает он, пока не закладывают подобный сценарий в цены: «Мы полагаем, что сейчас рынок ОФЗ закладывает в цены снижение ставки до 6–6,25% на горизонте до конца 2020 года, то есть наши ожидания несколько более смелые, чем у рынка». Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков предполагает, что на следующей неделе ставка снизится на 25 б.п.: ставку на уровне 6,75% ждут 22 из 33 экономистов, снижение на 50 б.п. прогнозируют девять экспертов, и двое считают, что регулятор оставит ее на текущем уровне. Следующего снижения аналитики ждут в декабре — так же на 25 б.п.

В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ставка ЦБ, сбербанк
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