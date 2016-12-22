ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год

Банк России решил повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75%, — это второе повышение за год. Оно носит упреждающий характер и связано с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС, заявили в ЦБ

Эльвира Набиуллина (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75%, говорится в сообщении регулятора. Одновременно ЦБ решил возвратиться в январе к закупкам валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Они были прерваны в конце августа из-за резкого падения рубля на фоне угрозы новых американских санкций и повышенной волатильности на финансовых рынках.

«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте», — говорится в решении. Проинфляционными факторами названы неопределенность дальнейшего развития внешних условий, а также реакция цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить закрепление инфляции на уровне выше таргета в 4%, считают в Банке России.

Принятое решение позволит ЦБ не менять прогноз годовой инфляции в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

В преддверии заседания среди макроэкономистов не было единого мнения о решении ЦБ. Согласно консенсус-опросу Bloomberg из 42 участвовавших в нем экспертов сохранение ставки на уровне 7,5% предсказывали 26 (62%), а повышение — 16 (38%). Если ЦБ решит вернуться к закупкам валюты для Минфина в январе, то с большой вероятностью ставка будет повышена, чтобы нивелировать влияние валютных закупок на ослабление курса рубля к доллару и евро, говорили сторонники повышения ставки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 28 ноября на форуме ВТБ «Россия зовет» заявила, что регулятор, принимая решение о судьбе ставки, будет обращать внимание на инфляцию, инфляционные ожидания, ситуацию в российской экономике и на развивающихся рынках, перспективы санкций и состояние рынка нефти. А в начале ноября глава ЦБ сказала, что не стоит бояться повышения ставки, так как оно снижает вероятность более значительного роста в будущем.

К концу текущего года инфляция ускорилась и вплотную приблизилась к таргету Центробанка (4%). В ноябре ее уровень составил 3,8% в годовом выражении, сообщил Росстат. На повышенном уровне остаются и инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев, в ноябре они держались на отметке 9,8% (увеличение на 0,5 п.п.). Динамика цен на товары-маркеры, в том числе на бензин, хлеб, мясо и птицу, влияет на ожидания населения, сообщил регулятор.

Однако введение новых американских санкций против России, которые могли бы резко увеличить волатильность на финансовых рынках, откладывается. Их принятие в этом году маловероятно, писал Bloomberg со ссылкой на источники, указывая, что конгрессмены и сенаторы просто не успеют принять соответствующий законопроект до конца года. Евросоюз тоже не пошел на ужесточение санкций и лишь продлил действующие.

На заседании 14 сентября 2018 года ЦБ впервые с декабря 2014-го поднял ключевую ставку: она выросла на 0,25 п.п., до 7,5%. Одновременно регулятор объявил о приостановке закупки валюты до будущего года. Решение принималось на фоне сильной волатильности рубля, который отреагировал на повышение ставки укреплением.