Швецов допустил продажу бизнеса Мосбиржи по торгам долларом

Глава набсовета Мосбиржи допустил продажу бизнеса площадки по торговле долларом. Но эта перспектива не ближайшего времени, уточнил он: пока американская валюта используется для расчетов с внешним миром

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московская биржа может продать бизнес по торгам долларом, если американская валюта больше не будет использоваться для торговых и инвестиционных операций с внешним миром, рассказал журналистам в кулуарах Международного банковского форуме в Казани глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов, передает корреспондент РБК.

«Гипотетически я не исключаю, если торговые инвестиционные отношения с внешним миром будут недолларовые и доллар утратит свою функцию, — я не исключаю, что он будет уже не интересен ни регулятору, ни бирже. Бизнес может быть продан», — утонил Швецов.

При этом он отметил, что продажа бизнеса по торговле долларом может состояться, но не в ближайшее время. «Мосбиржа выполняет не только коммерческую, но общегосударственную функцию. В этом смысле пока есть потребность у российской экономики в конверсиях доллар-рубль, эта пара будет поддерживаться. Часть экспорта и импорта российского все-таки еще в долларах. Но затухающая тенденция — она есть, и, наверное, в какой-то момент, наверное, в каком-то будущем я не исключаю, что Московская биржа этот бизнес продаст», — объяснил Швецов.

Ранее США в рамках санкций фактически «отключили» от долларовой системы ряд крупных российский банков — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие. Их внесли в SDN-список, что означает для банка заморозку его активов в США и запрет на расчеты в долларах.

Позднее структура Мосбиржи — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — была включена в санкционный список Евросоюза. В НРД признали эту ситуацию чрезвычайной и остановили торги евро. Спустя три месяца под персональные санкции США попал глава депозитария — Виктор Жидков.

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После внесения НРД в санкционный список первый зампред Банка России Владимир Чистюхин рекомендовал участникам финансового рынка сократить позиции по валюте из-за риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи), где учитывается валюта локальных участников торгов. Также стало известно о том, что Банк России обсуждает с участниками рынка механизм определения курса доллара и евро, если под санкции попадут НКЦ и Мосбиржа — в этом случае торги иностранными валютами будут парализованы. Как сообщал Forbes, при реализации такого сценария регулятор рассматривает вариант формирования курса на основе данных платформы, где будут агрегироваться валютные котировки крупнейших банков.