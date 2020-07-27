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Финансы ,  
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

Золото GOLD $1 903,7 +0,3%
Лензолото LNZL ₽12 540 +2,79% Купить
Лензолото LNZLP ₽4 325 +5,49% Купить

Цена золота выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $1911, 7 за тройскую унцию (31,1034768 г). Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

По состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.

24 июля в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до $1901,8. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
Финансы

В середине мая стоимость тройской унции (31,1034768 г) золота достигла максимальной цены с октября 2012 года уровня. По данным Bloomberg, на пике цена унции золота достигла отметки $1775,8, что на 1,11% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Теги: цена на золото
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