Цена золота подскочила до уровня 2012 года

На пике стоимость тройской унции золота превысила $1775, чего не случалось с октября 2012 года

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Стоимость тройской унции (31,1034768 г) золота в понедельник, 18 мая, подскочила до максимального с октября 2012 года уровня, сообщает Reuters. По данным Bloomberg, на пике цена унции золота достигла отметки $1775,8, что на 1,11% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Рост котировок эксперты связывают с ухудшением прогнозов по срокам восстановления мировой экономики после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако после достижения пика цены на золото вновь снизились. Старший аналитик Kitco.com Джим Вайкофф пояснил MarketWatch, что это произошло после того, как биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила об успешном завершении первого этапа клинических испытаний разработанной ею вакцины от COVID-19.

По словам Вайкоффа, спад цен на золото в условиях роста спроса на рисковые активы — это «типично «медвежий» подход к золоту как к «убежищу». При этом стоимость акций самой Moderna взлетела почти на треть — с $66,69 до $87.

К 18:45 мск стоимость тройской унции золота составляла $1736,8, что на $19,5, или 1,1%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.