Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

В мае российские банки впервые за полгода нарастили запасы драгметаллов на балансе — на 6,2 т в пересчете на золото. Смену тактики эксперты объясняют скачком цен на фьючерсы из-за пандемии и опасениями второй волны заражений

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские банки начали увеличивать запасы золота после длительного перерыва. В мае объем драгоценных металлов на их балансе вырос на 15,79 млрд руб., или на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из статистики ЦБ. На 1 июня показатель достиг 312,36 млрд руб. В пересчете на золото прирост за прошлый месяц составил 6,2 т, или 8,45% по сравнению с апрелем, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Увеличение запасов в тоннах произошло впервые после шести месяцев сокращения.

Пока рост запасов золота в российских банках можно считать незначительным. «За ноябрь—апрель запасы драгметаллов в российских банках сократились на 35,7 т, или на 32,75% с исторического максимума 109,1 т на 1 ноября 2019 года», — отметил Осадчий. На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т.

Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ. Банк увеличил запас драгметаллов на 5,4 т, отмечает Осадчий, ссылаясь на оборотную ведомость организации. Запасы золота также нарастили Совкомбанк (на 1,4 т) и Газпромбанк (на 654,1 кг). Однако Сбербанк в мае сократил запасы драгметаллов на балансе — на 1,5 т, до 7,6 т на 1 июня. Из оборотной ведомости банка на последнюю отчетную дату следует, что он в основном экспортировал металл. Поставки золота за рубеж составили 1,3 т. Представители Сбербанка и ВТБ отказались пояснить, чем обусловлена динамика их запасов. Совкомбанк в полтора раза увеличил покупки золота в слитках год к году, но активно продавал металл на экспорт, сообщила руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами банка Елена Магера. В Газпромбанке не ответили на запрос РБК.

Что происходило на рынке золота

У кредитных организаций традиционно есть два основных канала продажи драгметалла: на внутреннем рынке его приобретает Банк России для пополнения золотовалютных запасов, на внешний рынок банки могут поставлять золото в интересах своих корпоративных клиентов, золотодобывающих компаний и аффинажных заводов или же в собственных.

С 1 апреля ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке на неопределенный срок. Необходимость наращивать экспорт поставила банки в затруднительное положение — из-за пандемии коронавируса у них возникли сложности с доставкой грузов. К середине месяца проблема частично была решена, говорил РБК президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заболоцкий: Минтранс расширил перечень бортов, которые могут перевозить подобные грузы.

В апреле также изменились правила вывоза золота за рубеж — золотодобытчики и аффинажные заводы были уравнены в экспортных правах с банками. Согласно новому постановлению правительства они, как и кредитные организации, могут рассчитывать на получение генеральных лицензий на поставки золота за границу. До этого промышленники получали только разовые лицензии.

Как повели себя банки

«Возможно, банки в условиях появившейся конкуренции со стороны золотопромышленников пополнили запасы на случай всплеска спроса во время второй волны пандемии», — предполагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он, однако, считает это временным явлением, поскольку кредитные организации не склонны создавать очень большие запасы золота.

Представители Сбербанка и ВТБ заявили, что конкуренция с недропользователями никак не повлияла на динамику их запасов в мае. Вице-президент банка «Открытие» Алексей Зайцев тоже утверждает, что изменения в этом секторе пока не заметны. «Есть ряд факторов, которые делают продажу российским банкам золота более предпочтительной, чем самостоятельное использование компаниями генеральных лицензий на экспорт», — отметил он, не описав деталей. По словам Зайцева, в мае банки могли замедлить поставки золота за рубеж из-за длинных праздников, поэтому запасы выросли. Елена Магера отметила, что пока Совкомбанк имеет возможность активно вывозить драгметалл, купленный у промышленников в начале года по долгосрочным договорам.

Получение компаниями генеральных лицензий на вывоз золота еще не сказалось на договоренностях с банками, считает председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба. Возможно, рост запасов в банках связан с сезонным ростом добычи золота, пояснил он, банки также могли «придержать объемы» на балансах в ожидании роста цен. «Хотя банк покупает золото у промышленников по фиксированной спотовой цене, казначейство может выделять какие-то лимиты на фьючерсные сделки», — говорит Кашуба.

Фактор цены, действительно, мог повлиять на политику банков, думает старший аналитик рейтингового агентства Moody’s Семен Исаков: «В условиях эпидемии коронавируса, когда [нарушились] логистические цепочки, ювелирные дома и монетные дворы приостановили работу, а спрос на золото как на защитный актив резко вырос, на рынке образовалась ситуация, когда фьючерс на золото с поставкой через несколько месяцев торговался значительно дороже, чем золото на спотовом рынке». Банки могли воспользоваться этим с учетом почти нулевых ставок в валюте, но сейчас такой возможности уже нет. «Мы ожидаем, что накопленные объемы золота на балансе банков быстро вернутся к традиционным уровням», — заключил Исаков.