ЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро

Решение регулятор объяснил остатками у банков иностранной валюты. По долларам и евро сохраняются ограничения: можно купить только ту валюту, которая поступила в банки с 9 апреля

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Банк России разрешил продавать гражданам наличную иностранную валюту, за исключением американской и европейской, сообщается в Telegram-канале ЦБ.

«Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро», — сообщил регулятор. Послабление ЦБ объяснил наличием у банков остатков иностранных валют.

В ЦБ указали, что по долларам и евро до 9 сентября сохраняются уже введенные ограничения: граждане могут купить только валюту, поступившую в кассы с 9 апреля. Их разрешили продавать с 18 апреля.

Банк России запретил кредитным организациям продавать наличную валюту за рубли в начале марта. Снять ее в долларах (позднее регулятор разрешил снятие и в евро) могли только те, у кого уже был валютный счет. При этом сумма ограничивалась $10 тыс. Безналично клиенты банков могут покупать любую валюту и открывать новые счета и вклады.

По данным ЦБ, в марте россияне сняли в банках валюту на $9,8 млрд. Отток прекратился на последней неделе месяца.

В конце апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что введенные до сентября ограничения вряд ли снимут досрочно. При этом ЦБ будет следить за развитием ситуации.