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ЦБ не увидел тенденции к устойчивой дефляции в России

Эльвира Набиуллина: ЦБ не видит тенденцию к устойчивой дефляции в России
Дефляционный тренд в России продолжается уже девять недель, однако, по словам главы ЦБ, нынешняя дефляция во многом связана с «существенным ростом цен» в январе—марте и не станет «устойчивой тенденцией»

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Банк России не видит дефляционной тенденции и рекомендует оценивать снижение цен по годовым показателям, а не по недельным. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, трансляцию ведет «РБК Инвестиции».

«Тенденции дефляции [в России] мы не видим <...> Дефляция — это все-таки устойчивое снижение цен, и ее надо мерить по показателям годовой инфляции. Годовая инфляция у нас еще находится на уровне двузначных цифр, а снижение цен в определенные недели и месяцы — это довольно частая встречающаяся у нас ситуация», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что июньская дефляция была во многом связана именно с существенным ростом цен в январе—марте, поэтому о формировании устойчивой тенденции говорить рано.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Дефляционный тренд в России продолжается уже девять недель. Из них шесть раз фиксировалась дефляция, еще два раза — нулевая динамика, и один раз на неделе с 25 июня по 1 июля — рост цен на 0,23% из-за ежегодной индексации стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ.

По итогам июня, впервые в истории современной России, цены опустились на 0,35% по сравнению с маем, а на неделе с 9 по 15 июля ЦБ зафиксировал дефляцию 0,17% за неделю — наибольшую с августа 2017 года. До этого такого недельного снижения цен не наблюдалось как минимум с начала текущего десятилетия.

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По данным статистического ведомства, с 9 по 15 июля снизились цены на сахар-песок — на 0,7%, подсолнечное масло — на 0,4%, мясо кур, молоко и муку — на 0,3%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились за неделю на 3,4%, в том числе на свеклу — на 8,8%, картофель — на 8,5%, бананы — на 3,1%, помидоры — на 2,3%. В то же время выросли цены на маргарин — на 0,3%, свинину — на 0,2%, ржаной хлеб и рис — на 0,1%, на репчатый лук — на 0,3%.

На фоне западных санкций ЦБ в конце февраля резко повысил ключевую ставку — до 20%, но уже с начала апреля начал снижать ее. В последний раз, 22 июля, Банк России снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.

В конце мая президент Владимир Путин говорил, что к концу года, по оценкам экспертов, инфляция не превысит 15%. Ранее опрошенные ЦБ аналитики и глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозировали, что показатель может достичь 20%.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
дефляция Эльвира Набиуллина ЦБ

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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