Росстат зафиксировал рекордную с августа 2017 года недельную дефляцию

На неделе по 15 июля цены снизились на 0,17%. Это самое крупное снижение с августа 2017 года — тогда недельный показатель составил 0,2%

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Росстат на неделе с 9 по 15 июля зафиксировал дефляцию 0,17%, следует из данных ведомства. С начала года цены выросли на 11,4%.

Дефляционный тренд продолжается девять недель. Из них шесть раз фиксировалась дефляция, еще два раза — нулевая динамика, и один раз — на неделе с 25 июня по 1 июля рост цен на 0,23% из-за ежегодной индексации стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ.

Снижение цен на 0,17% за неделю — крупнейшее с августа 2017 года, когда за период с 22 по 28 августа дефляция достигла 0,2%. До этого такого недельного снижения цен не наблюдалось как минимум с начала текущего десятилетия.

По данным статистического ведомства, с 9 по 15 июля снизились цены на сахар-песок — на 0,7%, подсолнечное масло — на 0,4%, мясо кур, молоко и муку — на 0,3%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились за неделю на 3,4%, в том числе на свеклу — 8,8%, картофель — 8,5%, бананы — 3,1%, помидоры — 2,3%. В то же время выросли цены на маргарин — на 0,3%, свинину — на 0,2%, ржаной хлеб и рис — на 0,1%, на репчатый лук — на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали туалетное мыло, зубные щетки — на 0,4%, спички, сухие корма для домашних животных — на 0,3%, хозяйственное мыло — на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

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По итогам июня текущего года Росстат впервые с 1991 года зафиксировал дефляцию — цены по сравнению с маем снизились на 0,35%. Обычно сезонное снижение цен происходит в июле—сентябре, когда собирают урожай, а предложение на продовольственном рынке растет. Директор по инвестициям компании «Локо Инвест» Дмитрий Полевой отмечал, что причинами снижения цен стали снижение потребительского спроса и укрепление рубля, которое отразилось на стоимости товаров, чувствительных к курсу.

В конце мая президент Владимир Путин говорил, что к концу года, по оценкам экспертов, инфляция не превысит 15%. Ранее опрошенные ЦБ аналитики и глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозировали, что показатель может достичь 20%.