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В России впервые с середины мая зафиксирован рост цен

Росстат сообщил о первом повышении цен в стране за семь недель — на 0,23%
В России после шести недель дефляции и нулевого роста повысились цены — за счет удорожания услуг. На неделе с 25 июня по 1 июля — на 0,23%, основной рост пришелся на первый день июля: с этой даты ежегодно индексируются тарифы ЖКХ
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале июля в России впервые за семь недель повысились цены на товары и услуги (до этого фиксировалась либо недельная дефляция, либо неизменность цен). Инфляция за последние шесть дней июня и первый день июля составила 0,23% — после нулевой динамики неделей ранее, отчитался Росстат. Основная доля повышения — 0,20% — пришлась на 1 июля: на рост цен повлияла ежегодная индексация стоимости ряда услуг, прежде всего в сфере ЖКХ, разъяснили в статистическом ведомстве.

Продукты питания и непродовольственные товары за отчетную неделю все равно подешевели. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19%, следует из обзора ценовой ситуации Минэкономразвития.

Речь пока не идет о переломе дефляционного тренда. По оценке экономиста, автора Telegram-канала «Твердые цифры» Александра Исакова, ускорение цен на этой неделе носит технический характер из-за индексации тарифов ЖКХ.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Как подорожали услуги

Согласно распоряжению правительства, рост тарифов на коммунальные услуги в России с 1 июля 2022 года составляет в среднем от 2,9 до 6,5% в зависимости от региона. В среднем по стране стоимость услуг ЖКХ выросла на 4,2%, отметило Минэкономразвития.

На отчетной неделе среди отдельных видов коммунальных услуг наибольший рост зафиксирован на водоотведение (плюс 5,2%), газ (плюс 4,8%), снабжение электроэнергией (плюс 4,6%). В структуре потребительских расходов домохозяйств совокупная доля услуг ЖКХ, цены на которые еженедельно отслеживает Росстат, составляет 5,1%.

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В связи с периодом отпусков продолжилось и сезонное удорожание туристических услуг. Стоимость авиабилетов выросла на 7,3%, санаторно-оздоровительных услуг — на 1,2%. В целом в сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 3,65% после 0,79% неделей ранее.

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Фото:Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС

Какие товары подешевели

Основной сдерживающий эффект на инфляцию оказывает продовольственный сегмент, где сохраняются высокие темпы снижения цен на овощи и фрукты, а также замедляется рост цен на другие продукты питания, говорится в обзоре Минэкономразвития. 

В целом продукты за неделю подешевели на 0,38%, а категория овощей и фруктов — на 3,83%. Заметнее всего подешевели капуста — на 13,8%, картофель — 7%, свекла — на 6,3%.

В сегменте непродовольственных товаров цены снизились немного — на 0,07%. Семнадцатую неделю подряд снижаются цены на автомобильный бензин, но это удешевление не превышает десятой доли процента. Возобновили рост цены на легковые автомобили — до этого на протяжении двух недель они дешевели.

В пятницу, 8 июля, Росстат представит данные по инфляции за июнь. Большинство аналитиков ожидают дефляцию, хотя для первого месяца лета она не характерна. Если прогнозы подтвердятся, снижение цен в июне случится впервые за всю историю современной России, то есть с 1991 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов ожидает по итогам июня снижения цен на 0,2–0,5%. Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой допускает, что дефляция может быть зафиксирована по итогам всех трех месяцев лета, особенно если будет благоприятной ситуация с урожаем.

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