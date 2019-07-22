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BRENT $65 (+2,96%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
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Финансы ,  
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Минфин захотел вернуть не потраченные на борьбу с ЧС под Иркутском деньги
По словам замминистра финансов, на счету региона осталось более 1,1 млрд руб.
Фото: Светлана Латынина / ТАСС

Первый замминистра финансов Леонид Горнин потребовал от властей Иркутской области до 29 августа определиться с необходимостью средств, выделенных на ликвидацию последствий паводка, и произвести их возврат. Об этом он сказал в ходе совещания комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области под председательством Виталия Мутко, передает корреспондент РБК.

По словам Горнина, правительство выделило 2,956 млрд руб., при этом на счету субъекта осталось более 1,1 млрд. «Я прошу в соответствии с регламентом нашей комиссии дать поручение субъекту до 29 числа определиться с потребностью этих средств и произвести возврат в федеральный бюджет соответствующей суммы», — сказал он. По его словам, речь идет либо о нарушении прав граждан, либо о «грубой оплошности или низкой культуре бюджетного планирования тех должностных лиц, которые заявляли в федеральный бюджет (потребность в средствах), заранее понимая, что средства не будут востребованы».

Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе

Согласно материалам выступления замминистра России по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева, 17 июля правительство выделило 2,956 млрд руб., из них гражданам передали 1,805 млрд руб. Эти средства были направлены на единовременную материальную помощь (388,46 млн руб.), финансовую помощь в связи с частичной (211 млн руб.) и полной утратой имущества (1,167 млрд руб.), единовременное пособие гражданам, здоровью которых был причинен легкий (12,6 млн руб.) и тяжкий или средний вред (6,8 млн руб.). Также 18 млн руб. были направлены членам семей погибших, а 128 тыс. руб. переданы на погребение.

Выделенные 18 июля 14,139 млрд были направлены на обеспечение жильем граждан (10,849 млрд руб.) и капитальный ремонт (3,291 млрд руб.).

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Ранее Иркутскую область во второй раз посетил Владимир Путин. Глава государства раскритиковал местные власти за неудовлетворительное информирование людей, проблемы с распределением гумпомощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры. Поле этого губернатор региона Сергей Левченко сообщил, что денежные компенсации были выделены 99% пострадавших.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей и повышения уровня воды в реках. В результате 25 человек погибли, восемь числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия оказались около 11 тыс. домов в более чем 100 населенных пунктах, наводнение смыло 11 мостов и 48 участков дорог.

Авторы: Евгения Кузнецова, Юлия Выродова
Теги: Минфин, паводок, Иркутская область
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