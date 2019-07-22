ВЭБ счел незаконным выставление акций своей украинской «дочки» на аукцион

В банке назвали действия украинских властей противоречащими международному праву и местному законодательству, а также предостерегли потенциальных покупателей пакета акций Проминвестбанка от участия в противоправном аукционе

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ВЭБ.РФ намерен обжаловать действия официального Киева в судах Украины разных инстанций и международном арбитражном суде после того, как на аукцион был выставлен пакет акций его украинской «дочки» Проминвестбанка (ПИБ). Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа, поступившем в РБК.

«ВЭБ считает незаконными действия Украины по экспроприации и реализации на аукционе акций дочернего ПИБ», — заявили в банке.

В сообщении отмечается, что формальным поводом послужило решение, которое вынес Апелляционный суд Киева. Он постановил взыскать с России более $140 млн в пользу группы Everest за активы в Крыму, уточнили в банке. По мнению руководства ВЭБа, действия украинских властей противоречат международному праву и законодательству Украины, которое не позволяет привлекать ВЭБ к ответственности по долгам России.

В банке отметили, что его имущество в силу закона обособленно и не является имуществом России. «ВЭБ — самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что не раз подтверждалось в судах, в том числе в иностранных юрисдикциях», — говорится в сообщении.