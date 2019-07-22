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BRENT $65 (+3,01%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
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ВЭБ счел незаконным выставление акций своей украинской «дочки» на аукцион
В банке назвали действия украинских властей противоречащими международному праву и местному законодательству, а также предостерегли потенциальных покупателей пакета акций Проминвестбанка от участия в противоправном аукционе
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС

ВЭБ.РФ намерен обжаловать действия официального Киева в судах Украины разных инстанций и международном арбитражном суде после того, как на аукцион был выставлен пакет акций его украинской «дочки» Проминвестбанка (ПИБ). Об этом говорится в пресс-релизе ВЭБа, поступившем в РБК.

«ВЭБ считает незаконными действия Украины по экспроприации и реализации на аукционе акций дочернего ПИБ», — заявили в банке.

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В сообщении отмечается, что формальным поводом послужило решение, которое вынес Апелляционный суд Киева. Он постановил взыскать с России более $140 млн в пользу группы Everest за активы в Крыму, уточнили в банке. По мнению руководства ВЭБа, действия украинских властей противоречат международному праву и законодательству Украины, которое не позволяет привлекать ВЭБ к ответственности по долгам России.

В банке отметили, что его имущество в силу закона обособленно и не является имуществом России. «ВЭБ — самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что не раз подтверждалось в судах, в том числе в иностранных юрисдикциях», — говорится в сообщении.

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В ВЭБе, дабы не прибегать к судебным разбирательствам, порекомендовали потенциальным приобретателям акций Проминвестбанка не участвовать в противоправном аукционе, а обращаться напрямую к его собственнику с конкретными предложениями. «Если аукцион все-таки состоится, это станет очередным свидетельством слабости правовой системы Украины», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726% был выставлен на аукцион АО «Фондовая биржа ПФТС» 18 июля. Аукцион по продаже ценных бумаг украинской «дочки» ВЭБа запланирован на 28 августа. Стартовая цена пакета составляет 532,1 млн грн ($20 млн).

ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в него $2,7 млрд. Но с 2014 года банк, как говорилось в сообщении ВЭБа, столкнулся с административным давлением и «дискриминационным правовым регулированием» со стороны украинских властей.

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Весной 2017 года Нацбанк Украины ввел санкции против Проминвестбанка. Спустя два месяца Нацбанк начал рассматривать заявки на покупку «дочки» ВЭБа от двух граждан Украины, имена которых не разглашались. Позднее стало известно, что речь идет, в частности, о главе группы DCH Александре Ярославском, но в самом ВЭБе эти данные опровергли.

В феврале прошлого года глава ВЭБа Сергей Горьков заявлял, что сделку по продаже Проминвестбанка могут закрыть к началу мая, но тогда потенциальный покупатель назван не был. В августе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что ВЭБ отказался от продажи своей украинской «дочки», так как сделку не удалось согласовать с Нацбанком Украины.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ВЭБ, Проминвестбанк, «дочка», аукцион, акции
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