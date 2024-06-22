Греф назвал уникальной ситуацию для вкладов населения

Греф: ситуация со ставкой нездоровая для бизнеса, но уникальная для населения

Греф назвал уникальными и выгодными банковские вклады для населения с учетом уровней инфляции и их доходности. По его словам, ставки по вкладам в «Сбере» достигли 18%. Росстат сообщал об ускорении годовой инфляции в мае до 8,3%

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Текущая ситуация с банковскими вкладами «не очень здоровая» с точки зрения бизнеса, но уникальная и выгодная для населения, заявил в интервью «России 1» глава Сбербанка Герман Греф.

«Исторически я не помню за последние 30 лет такой ситуации, когда был бы такой арбитраж между текущей инфляцией и доходами, которые люди получают по депозитам. Это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса, тяжело развивать бизнес в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная выгодная ситуация», — сказал он.

Глава Сбербанка допустил рост ставок по вкладам в случае дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка. «Это будет зависеть, конечно, от спроса на деньги», — добавил Греф.

В частности, сейчас ставки по вкладам в Сбербанке достигают 18%. По данным Росстата, в мае годовая инфляция ускорилась до 8,3% с 7,84% в апреле.

7 июня Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Однако в следующем месяце, по словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, возможно ее «существенное» повышение, то есть больше 1 п.п. Вместе с тем в базовом сценарии регулятор ожидает уменьшение перегрева экономики во втором квартале.