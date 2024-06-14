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Экономика ,  
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Годовая инфляция в России ускорилась до 8,3%

Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в мае до 8,3%
В мае цены в России выросли на 0,74% по сравнению с апрелем, годовая инфляция достигла 8,3%, сообщили в Росстате.
Фото: Ведомости / ТАСС
Фото: Ведомости / ТАСС

В мае инфляция в России ускорилась, по сравнению с апрелем цены выросли на 0,74%, следует из данных Росстата. В результате годовая инфляция в мае достигла 8,3%.

По данным ведомства, за последний месяц цены выросли на плодоовощную продукцию, в том числе свеклу, морковь, репчатый лук, капусту, лимоны и яблоки, а также мясо и рыбу, шоколад и конфеты, хлеб, колбасы, соки, питьевую воду, молоко, йогурт и другие продовольственные товары. При этом в Росстате зафиксировали снижение стоимости огурцов, помидоров, апельсинов, куриных яиц, гречневой крупы, мясных консервов для детского питания, мороженых кальмаров, подсолнечного масла, детского творожка, зеленого чая и кетчупа.

В мае произошел рост цен на коньяк, игристые и столовые вина, водку и пиво. Среднее изменение стоимости лекарств, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), составило +1%. Лекарства из категории ЖНВЛП подорожали на 0,9%.

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Цены на автомобильный бензин в мае выросли на 0,5%, на дизельное топливо — на 0,4%. В Росстате также зафиксировали снижение на 2,1% стоимости газового моторного топлива. На 3,6% подорожали отечественные легковые автомобили и ювелирные изделия.

В преддверии летнего сезона авиабилеты экономкласса подорожали на 15,1%, проезд в поездах — на 8,2–10,4%, в метро — на 5,6%. Отдых на Черном море стал дороже на 23,7%, в Турции — на 12,6%, в странах Закавказья — на 8,7%, в Белоруссии — на 4%.

По итогам апреля цены в России выросли на 0,5%. Тогда годовая инфляция достигла 7,84%.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Росстат Инфляция статистика

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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