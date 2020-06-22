Банки заняли у ЦБ лишь 1,3% предложенных средств по новому механизму

Зачем ЦБ ввел длинное РЕПО
ЦБ в начале апреля на фоне введения ограничительных мер для населения и бизнеса объявил о планах предоставить возможность банкам занимать у регулятора деньги по операциям РЕПО на месяц и на год, а не на один день, как обычно. Это даст банкам «больше гибкости в управлении ликвидностью», объясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, допуская, что участники рынка могут не всегда быть заинтересованы в этом инструменте.
Председатель ЦБ не раскрывала, какой объем средств регулятор будет готов предложить банкам через механизм длинного РЕПО. Всего на 2020 год намечено семь аукционов годового РЕПО и восемь — месячного.
Почему банки не заинтересовались инструментом
Удлинение сроков РЕПО поддерживал глава ВТБ Андрей Костин. Он выступал за участие банков в выкупе облигаций федерального займа (ОФЗ) у Минфина и использования этих ценных бумаг в сделках РЕПО с регулятором.
- ВТБ принял участие в первом аукционе годового РЕПО «для тестирования системы», сообщил его представитель. Он не раскрыл сумму заимствований, подчеркнув, что ситуация в банке с ликвидностью остается спокойной. «Мы считаем, что данный инструмент своевременный, так как расширяет линейку возможностей банков по рефинансированию и позволяет привлекать отсутствующие сейчас на рынке средства на длительный срок», — пояснил представитель ВТБ.
- Райффайзенбанк не участвовал в аукционе, потому что не нуждается в дополнительной ликивидности, заявил его представитель.
- Такой же аргумент привел представитель Промсвязьбанка. «Аукционы РЕПО будут наиболее востребованы в момент формирования ожиданий по ужесточению монетарной политики», — добавил он. На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до нового исторического минимума в 4,5%. Он рассмотрит и возможность дальнейшего смягчения в условиях низкой инфляции.
- «Не участвовали: дорого», — прокомментировал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
- Годовое РЕПО не представляет большого интереса и находится в разряде резервных инструментов, заявил директор казначейства банка «Открытие» Дмитрий Орлов. Он отметил, что на прошлой неделе доходность ОФЗ сроком на пять лет находилась выше 4,75% и, вероятно, продолжит падать вслед за ключевой ставкой ЦБ. «Нам, как банку, интереснее искать фондирование на своем основном рынке, нежели пользоваться стресс-инструментами Банка России», — заключил Орлов.
- Банк «Санкт-Петербург» не участвовал в аукционе РЕПО из-за высоких требований регулятора к залогу по таким сделкам, отметил вице-президент кредитной организации Алексей Телоухов. «ЦБ не принимает в залог по подобным операциям корпоративные облигации. В идеале хотелось бы иметь возможность привлекаться под бумаги ломбардного списка», — пояснил он. В качестве залога по сделкам длинного РЕПО банки могут использовать только облигации федерального займа (ОФЗ) и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале.
- У Альфа-банка не было необходимости в привлечении ресурсов, заявил представитель кредитной организации. Сбербанк отказался от комментариев. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.
Отсутствие заявок на длинное РЕПО подтверждает стабилизацию ситуации с ликвидностью в банковском секторе, считает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Ключевыми факторами, оказывавшими влияние на ликвидность сектора в марте-апреле, стали рост обращений за реструктуризациями кредитов на фоне пандемии коронавируса, а также отток вкладов населения. Уже в мае негативное влияние данных факторов существенно снизилось: отток вкладов сменился стабилизацией в мае и притоком в июне, а отладка механизма реструктуризации позволила сформировать необходимый запас ликвидности», — поясняет аналитик.
По данным ЦБ на 18 июня, профицит ликвидности в банковском секторе составлял 1,94 трлн руб., показатель растет с середины апреля. (*.pdf)
Сделки годового РЕПО интересны банкам не столько для устранения проблем с ликвидностью, сколько для наращивания кредитования, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «По нашим расчетам, средняя ставка фондирования в первом квартале была 3,8%, то есть фондирование по РЕПО дороже. Ликвидности достаточно на рынке, аппетит к росту низкий — спрос со стороны подходящих заемщиков банки могут удовлетворить за счет собственных источников, без использования РЕПО от ЦБ», — заключает он.