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Банки заняли у ЦБ лишь 1,3% предложенных средств по новому механизму

Спрос банков на первом аукционе годового РЕПО от ЦБ, введенного в период пандемии, составил ₽5,1 млрд из доступных ₽400 млрд. Занимать у регулятора сейчас слишком дорого, считают банки. Из крупных игроков опцией воспользовался ВТБ

Первый аукцион РЕПО сроком на один год выявил крайне низкий спрос банков на длинные средства от ЦБ. Участники рынка заняли у регулятора 5,1 млрд руб., выбрав лишь 1,3% доступного им лимита в 400 млрд руб., следует из сообщения Банка России. ЦБ предлагал банкам средства под залог ценных бумаг на 365 дней по ставке 4,75% годовых, на 0,25 п.п. выше уровня ключевой ставки.

Второй аукцион длинного РЕПО сроком на месяц был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Предыдущий аналогичный аукцион тоже не вызвал интереса у игроков.

Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму
Финансы
Эльвира Набиуллина

Текущий уровень спроса объясняется достаточной ликвидностью в банковском секторе, следует из комментария ЦБ. «Тем не менее Банк России продолжит проведение долгосрочных аукционов РЕПО, поскольку не исключает вероятности усиления неравномерности распределения ликвидности в банковском секторе при сохранении общего структурного профицита», — заявил ЦБ. Этот инструмент дает участникам рынка «дополнительную уверенность в возможности получения ликвидности, если она понадобится, и позволяет им более гибко управлять срочной структурой своих пассивов».

Зачем ЦБ ввел длинное РЕПО

ЦБ в начале апреля на фоне введения ограничительных мер для населения и бизнеса объявил о планах предоставить возможность банкам занимать у регулятора деньги по операциям РЕПО на месяц и на год, а не на один день, как обычно. Это даст банкам «больше гибкости в управлении ликвидностью», объясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, допуская, что участники рынка могут не всегда быть заинтересованы в этом инструменте.

Председатель ЦБ не раскрывала, какой объем средств регулятор будет готов предложить банкам через механизм длинного РЕПО. Всего на 2020 год намечено семь аукционов годового РЕПО и восемь — месячного.

Почему банки не заинтересовались инструментом

Удлинение сроков РЕПО поддерживал глава ВТБ Андрей Костин. Он выступал за участие банков в выкупе облигаций федерального займа (ОФЗ) у Минфина и использования этих ценных бумаг в сделках РЕПО с регулятором.

  • ВТБ принял участие в первом аукционе годового РЕПО «для тестирования системы», сообщил его представитель. Он не раскрыл сумму заимствований, подчеркнув, что ситуация в банке с ликвидностью остается спокойной. «Мы считаем, что данный инструмент своевременный, так как расширяет линейку возможностей банков по рефинансированию и позволяет привлекать отсутствующие сейчас на рынке средства на длительный срок», — пояснил представитель ВТБ.
  • Райффайзенбанк не участвовал в аукционе, потому что не нуждается в дополнительной ликивидности, заявил его представитель.
  • Такой же аргумент привел представитель Промсвязьбанка. «Аукционы РЕПО будут наиболее востребованы в момент формирования ожиданий по ужесточению монетарной политики», — добавил он. На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до нового исторического минимума в 4,5%. Он рассмотрит и возможность дальнейшего смягчения в условиях низкой инфляции.
  • «Не участвовали: дорого», — прокомментировал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
  • Годовое РЕПО не представляет большого интереса и находится в разряде резервных инструментов, заявил директор казначейства банка «Открытие» Дмитрий Орлов. Он отметил, что на прошлой неделе доходность ОФЗ сроком на пять лет находилась выше 4,75% и, вероятно, продолжит падать вслед за ключевой ставкой ЦБ. «Нам, как банку, интереснее искать фондирование на своем основном рынке, нежели пользоваться стресс-инструментами Банка России», — заключил Орлов.
  • Банк «Санкт-Петербург» не участвовал в аукционе РЕПО из-за высоких требований регулятора к залогу по таким сделкам, отметил вице-президент кредитной организации Алексей Телоухов. «ЦБ не принимает в залог по подобным операциям корпоративные облигации. В идеале хотелось бы иметь возможность привлекаться под бумаги ломбардного списка», — пояснил он. В качестве залога по сделкам длинного РЕПО банки могут использовать только облигации федерального займа (ОФЗ) и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале.
  • У Альфа-банка не было необходимости в привлечении ресурсов, заявил представитель кредитной организации. Сбербанк отказался от комментариев. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму
Финансы
Эльвира Набиуллина

Отсутствие заявок на длинное РЕПО подтверждает стабилизацию ситуации с ликвидностью в банковском секторе, считает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Ключевыми факторами, оказывавшими влияние на ликвидность сектора в марте-апреле, стали рост обращений за реструктуризациями кредитов на фоне пандемии коронавируса, а также отток вкладов населения. Уже в мае негативное влияние данных факторов существенно снизилось: отток вкладов сменился стабилизацией в мае и притоком в июне, а отладка механизма реструктуризации позволила сформировать необходимый запас ликвидности», — поясняет аналитик.

По данным ЦБ на 18 июня, профицит ликвидности в банковском секторе составлял 1,94 трлн руб., показатель растет с середины апреля. (*.pdf)

Сделки годового РЕПО интересны банкам не столько для устранения проблем с ликвидностью, сколько для наращивания кредитования, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «По нашим расчетам, средняя ставка фондирования в первом квартале была 3,8%, то есть фондирование по РЕПО дороже. Ликвидности достаточно на рынке, аппетит к росту низкий — спрос со стороны подходящих заемщиков банки могут удовлетворить за счет собственных источников, без использования РЕПО от ЦБ», — заключает он.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, РЕПО, ЦБ
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