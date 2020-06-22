Банки заняли у ЦБ лишь 1,3% предложенных средств по новому механизму

Спрос банков на первом аукционе годового РЕПО от ЦБ, введенного в период пандемии, составил ₽5,1 млрд из доступных ₽400 млрд. Занимать у регулятора сейчас слишком дорого, считают банки. Из крупных игроков опцией воспользовался ВТБ

Первый аукцион РЕПО сроком на один год выявил крайне низкий спрос банков на длинные средства от ЦБ. Участники рынка заняли у регулятора 5,1 млрд руб., выбрав лишь 1,3% доступного им лимита в 400 млрд руб., следует из сообщения Банка России. ЦБ предлагал банкам средства под залог ценных бумаг на 365 дней по ставке 4,75% годовых, на 0,25 п.п. выше уровня ключевой ставки.

Второй аукцион длинного РЕПО сроком на месяц был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Предыдущий аналогичный аукцион тоже не вызвал интереса у игроков.

Текущий уровень спроса объясняется достаточной ликвидностью в банковском секторе, следует из комментария ЦБ. «Тем не менее Банк России продолжит проведение долгосрочных аукционов РЕПО, поскольку не исключает вероятности усиления неравномерности распределения ликвидности в банковском секторе при сохранении общего структурного профицита», — заявил ЦБ. Этот инструмент дает участникам рынка «дополнительную уверенность в возможности получения ликвидности, если она понадобится, и позволяет им более гибко управлять срочной структурой своих пассивов».