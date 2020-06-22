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Пандемия коронавируса ,  
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В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Серия отказов от американской валюты как резевной может произойти в случае второй волны коронавируса, считают в банке. «Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается», — заявил эксперт Самир Гоэл
Курс доллара ЦБ USD ₽69,573 -0,07%
Фото: Don Arnold / Getty Images
Фото: Don Arnold / Getty Images

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.

По его словам, сейчас валютные рынки сталкиваются с «множественными встречными потоками» на фоне опасений по поводу возможной второй волны COVID-19. Аналитик считает, что новая вспышка заражения может привести к тому, что доллар США серьезно ослабнет по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.

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Как отметил Гоэл, с марта, когда коронавирус начал активно распространяться по миру, инвесторы предпочли американский доллар валютам из стран «группы десяти» (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидердландлы, Швеция, Канада, США, Швейцария). Эксперт пояснил, что, как правило, инвесторы «стекаются к американскому доллару» во времена неопределенности, отчасти из-за его относительно удачной позиции в качестве мировой резервной валюты. «Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается», — заметил он.

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Финансы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Аналитик также указал, что стратегия выхода США из-под карантинных ограничений выглядит хуже, чем в остальном мире. «Наш трекер мобильности предполагает, что большая часть Европы, например, открывается быстрее, чем США», — сообщил аналитик.

Отвечая на вопрос о перспективах китайского юаня, Гоэл высказал мнение, что с точки зрения базового баланса потоков они очень сильно улучшаются. По мере того как Китай постепенно открывает свои финансовые рынки, включается в различные индексы и вводит все больше активов, выраженных в местной валюте, история движения портфеля постепенно становится более позитивной для юаня.

«Мы видели, что юань относительно стабилен и находится в определенном диапазоне, и это отчасти связано также с <...> большим количеством выплат дивидендов и тем фактом, что по оси США — Китай было много шума, — заключил эксперт.

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Финансы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В начале июня аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что курс доллара может вырасти до 90 руб., если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить карантинные ограничения. В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает существенного ослабления рубля во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе российского.

«В базовом сценарии осенью-зимой заложена вторая волна карантинных ограничений [в мире], поэтому будут очень низкие цены на нефть», — объяснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. К ослаблению рубля также приведет сезонный спрос на валюту. «Всегда во втором полугодии идет закупка валюты импортерами и населением под новогодние праздники», — напомнил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: доллар, спрос на валюту, Deutsche Bank
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