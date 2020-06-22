В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Серия отказов от американской валюты как резевной может произойти в случае второй волны коронавируса, считают в банке. «Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается», — заявил эксперт Самир Гоэл

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Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.

По его словам, сейчас валютные рынки сталкиваются с «множественными встречными потоками» на фоне опасений по поводу возможной второй волны COVID-19. Аналитик считает, что новая вспышка заражения может привести к тому, что доллар США серьезно ослабнет по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.

Как отметил Гоэл, с марта, когда коронавирус начал активно распространяться по миру, инвесторы предпочли американский доллар валютам из стран «группы десяти» (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидердландлы, Швеция, Канада, США, Швейцария). Эксперт пояснил, что, как правило, инвесторы «стекаются к американскому доллару» во времена неопределенности, отчасти из-за его относительно удачной позиции в качестве мировой резервной валюты. «Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается», — заметил он.