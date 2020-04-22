В Думе предложили разрешить самостоятельную сдачу биометрии из-за вируса

Из-за распространения коронавируса депутаты предлагают разрешить сдачу биометрических данных в единую систему ЦБ и «Ростелекома» без посещения офиса банка. Тогда клиенты смогут получать услуги из дома на фоне пандемии

Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам самостоятельно сдавать свои биометрические данные (то есть фотографии лица и образцы голоса) в Единую биометрическую систему (ЕБС). Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Как собирают биометрию в России ЕБС, запущенная Центральным банком и «Ростелекомом» в 2018 году, призвана повысить доступность удаленных финансовых услуг, — чтобы получить их, клиенты банков должны сдать образцы биометрии в банковских отделениях. В системе уже собраны данные свыше 130 тыс. россиян, сообщали РБК в «Ростелекоме», но за первые три недели марта, то есть незадолго до объявления в стране нерабочих дней и режима самоизоляции, количество регистраций в ЕБС уже упало на 10%, а прохождение верификации с помощью системы — на 5% по сравнению со средними показателями в январе и феврале. Свои отдельные биометрические базы наполняют и банки, в частности Сбербанк: образцы можно сдать в приложении банка, но для подтверждения их подлинности все равно придется позвонить в колл-центр и посетить отделение.

Без посещения отделения подтвердить свою личность в ЕБС нельзя. Пока режим самоизоляции разрешает гражданам посещать банки (они оставили либо все отделения, либо часть из них открытыми). В конце марта, на фоне распространения коронавируса, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов попросила ЦБ, Росфинмониторинг и правительство ввести идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи. Тогда речь не шла о включении в ЕБС, финансовые организации должны были идентифицировать людей самостоятельно.

Законопроект, внесенный Аксаковым и другими депутатами, предполагает, что люди смогут регистрироваться в ЕБС самостоятельно. Порядок регистрации еще должен быть утвержден властями. В документе лишь указывается, что такой механизм будет допускаться в случаях, определенных правительством по согласованию с ЦБ. Для регистрации понадобится мобильный телефон, смартфон, планшет или персональный компьютер со специальным программным обеспечением, предназначенным для обработки биометрических данных.