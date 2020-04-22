Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 13:52
ОАК возобновила испытательные полеты самолета МС-21-300 Технологии и медиа, 18:40 Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3-4 недели Общество, 18:36 В Думе предложили разрешить самостоятельную сдачу биометрии из-за вируса Финансы, 18:26 «Динамо» пригласило телеведущего Соловьева на матч после его критики Спорт, 18:20 Видеострим. Профессии 4.0: какой будет работа будущего Индустрия 4.0, 18:16  Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта Политика, 18:14 В Роспотребнадзоре назвали детей более длительными разносчиками COVID-19 Общество, 18:13 Как наладить работу удаленного сотрудника или фрилансера Pro, 18:13  В Госдуме сообщили об отказе Новака поддержать снижение цен на бензин Экономика, 18:07 Карпин назвал сообщения о переходе в «Локомотив» новостями из ниоткуда Спорт, 17:45 В МИД заявили об усилении борьбы между странами из-за коронавируса Политика, 17:43 Подрядчик НОВАТЭКа приостановил работы в Мурманской области из-за вируса Бизнес, 17:41 Путин и Меркель обсудили коронавирус и конфликт на Украине Политика, 17:37 Как и почему нужно оценивать эффективность благотворительности Социальная экономика, 17:36 
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Думе предложили разрешить самостоятельную сдачу биометрии из-за вируса

Из-за распространения коронавируса депутаты предлагают разрешить сдачу биометрических данных в единую систему ЦБ и «Ростелекома» без посещения офиса банка. Тогда клиенты смогут получать услуги из дома на фоне пандемии

Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам самостоятельно сдавать свои биометрические данные (то есть фотографии лица и образцы голоса) в Единую биометрическую систему (ЕБС). Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи
Финансы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Как собирают биометрию в России

ЕБС, запущенная Центральным банком и «Ростелекомом» в 2018 году, призвана повысить доступность удаленных финансовых услуг, — чтобы получить их, клиенты банков должны сдать образцы биометрии в банковских отделениях. В системе уже собраны данные свыше 130 тыс. россиян, сообщали РБК в «Ростелекоме», но за первые три недели марта, то есть незадолго до объявления в стране нерабочих дней и режима самоизоляции, количество регистраций в ЕБС уже упало на 10%, а прохождение верификации с помощью системы — на 5% по сравнению со средними показателями в январе и феврале. Свои отдельные биометрические базы наполняют и банки, в частности Сбербанк: образцы можно сдать в приложении банка, но для подтверждения их подлинности все равно придется позвонить в колл-центр и посетить отделение.

Без посещения отделения подтвердить свою личность в ЕБС нельзя. Пока режим самоизоляции разрешает гражданам посещать банки (они оставили либо все отделения, либо часть из них открытыми). В конце марта, на фоне распространения коронавируса, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов попросила ЦБ, Росфинмониторинг и правительство ввести идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи. Тогда речь не шла о включении в ЕБС, финансовые организации должны были идентифицировать людей самостоятельно.

Законопроект, внесенный Аксаковым и другими депутатами, предполагает, что люди смогут регистрироваться в ЕБС самостоятельно. Порядок регистрации еще должен быть утвержден властями. В документе лишь указывается, что такой механизм будет допускаться в случаях, определенных правительством по согласованию с ЦБ. Для регистрации понадобится мобильный телефон, смартфон, планшет или персональный компьютер со специальным программным обеспечением, предназначенным для обработки биометрических данных.

«Удаленное взаимодействие должно быть обеспечено посредством достоверной юридически значимой дистанционной идентификации участников взаимодействия», — отмечается в пояснительной записке.

По словам Аксакова, устанавливать порядок регистрации будет Минкомсвязь. В качестве примера случаев, при которых регистрироваться в ЕБС можно будет дистанционно, он привел подачу заявлений на получение дистанционных государственных услуг, получение и переоформление кредитов, дистанционные экзамены и медицинские консультации.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: биометрия, коронавирус
Материалы по теме
ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан
Финансы
Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter