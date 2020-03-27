Банковские услуги примеряют камерный формат

Платежные сервисы просят разрешения открывать счета по видеосвязи

Ассоциация электронных денег предложила ЦБ разрешить россиянам открывать новые банковские счета и персонифицированные электронные кошельки с помощью видеосвязи, чтобы не посещать отделения в условиях пандемии коронавируса

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает ввести для минимизации распространения коронавирусной инфекции идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи. Письмо с соответствующими предложениями направлено в ЦБ, Росфинмониторинг и правительство. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил представитель ассоциации. Среди членов ассоциации — WebMoney, QIWI, PayPal, «Яндекс.Деньги» и другие сервисы.

Видеоидентификация, по мнению авторов письма, нужна, чтобы физические лица могли стать клиентами кредитной организации без посещения отделения, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. После прохождения видеоидентификации клиенты смогут открыть финансовые продукты с пониженным уровнем риска: банковские счета и карты к ним, а также персонифицированные электронные кошельки. В обоих случаях их лимит не должен превышать 600 тыс. руб.

В России уже существует Единая биометрическая система, которая позволяет гражданам удаленно проходить идентификацию в банках и становиться их клиентами. Однако, как указывается в письме, существующий уровень регистрации в ЕБС не позволяет считать ее универсально доступным методом удаленной идентификации.

Как собирали биометрию ЕБС была запущена ЦБ и «Ростелекомом» в конце июня 2018 года для удаленного предоставления финансовых услуг. До конца 2019 года все банки с универсальной лицензией должны были обеспечить прием биометрии во всех своих отделениях. Банки не раз говорили о проблеме с наполняемостью ЕБС. В настоящее время биометрические данные (лицо и голос) сдали около 132 тыс. россиян, данные собираются в 13,5 тыс. отделений, сообщил РБК представитель «Ростелекома». При этом за первые три недели марта количество регистраций в ЕБС упало на 10%, а прохождение верификации с помощью системы — на 5% по сравнению со средними показателями в январе и феврале, подсчитали в «Ростелекоме». Чтобы начать использовать ЕБС, необходимо посетить отделение банка для сдачи биометрии.

«Идентификация с использованием видеосвязи уже широко применяется в мировой практике, в том числе в Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Израиле, Эстонии, Великобритании, Польше, и полностью соответствует требованиям рекомендаций ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — РБК)», — отмечается в письме.

РБК направил запрос в ЦБ, Росфинмониторинг и правительство.



Как предлагается проходить видеоидентификацию

Физическое лицо должно передавать в финансовую организацию данные паспорта в виде электронной копии (скана) или фотографии, предлагают в ассоциации.

Представитель финансовой организации устанавливает видеосвязь с клиентом, уточняет личные данные и просит продемонстрировать паспорт, затем делает фото клиента и его паспорта.

Данные паспорта проверяются посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, проводится проверка по лицам, причастным к экстремистской деятельности, принадлежности к санкционным спискам, категории публичных должностных клиентов.

В случае отсутствия подозрения в том, что клиент открывает счет или кошелек для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, идентификация считается успешной, физическое лицо подписывает договор с использованием простой электронной подписи.

Записи процедуры видеоидентификации хранятся вместе с иной информацией, предусмотренной антиотмывочным законодательством в течение пяти лет после расторжения деловых отношений.

В ходе сеанса связи должны быть четко видны лицо и плечи клиента. Лицо должно быть полностью открыто, на него не должна попадать тень. Также не допускается ношение солнцезащитных очков и иных аксессуаров, закрывающих лицо.

Безопасно ли это

Полный переход в цифровой формат в этой сфере несет очень большие риски для безопасности, предупредил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Идентификация по видеоданным как временная мера возможна только при условии применения хотя бы каких-то дополнительных способов проверки, например по коду в СМС-сообщении из банка или действию в приложении, пояснил директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.

Массовому пользователю уже доступны запись видео и сервисы видеоконференций с различными масками, в том числе с очень реалистичными заменами лиц и фонов, продолжает Вихарев: «Пока эти технологии развиты еще недостаточно, чтобы нельзя было не заметить подмену. Однако реалистичность до полного смешения может быть достигнута уже в ближайшие месяцы или годы».

Существует множество способов, позволяющих подделать документы настолько хорошо, что по фотографии или видео их практически невозможно отличить от настоящих, напомнил Голованов. «Без глубокой проработки подобная инициатива может быть опасна как для бизнеса, так и для пользователей», — резюмировал эксперт.

