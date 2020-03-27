Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 78,61 76,08 EUR Нал. 86,73 84,08 USD Бирж. 77,47 -0,78 EUR Бирж. 85,41 +0,31 USD ЦБ. 78,72 +0,93 EUR ЦБ. 85,96 +1,82 EUR/USD 1,10 +0,01 BTC/USD Бирж. 6674,70 +44,70 IMOEX 2489,97 +1,52% RTSI 1017,03 +3,60% Brent 27,13 +0,04% DJIA 22552,17 +6,38% Nasdaq 7797,54 +5,60%
Банковские услуги примеряют камерный формат
Лента новостей
«Это до сих пор кажется сюром»: как коронавирус изменил работу виноделов 08:57, PRO Экс-главу РКК «Энергия» обвинили в причинении ущерба на ₽9 млрд 08:56, Общество Овечкин выступил против продолжения регулярного чемпионата НХЛ 08:54, Спорт Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске 08:44, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта 08:35, Общество В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом 08:33, Политика Боец UFC выложил в Сеть видео драки со своим участием 08:15, Спорт Минфин разрешил проводить неконкурентные госзакупки на нерабочей неделе 08:09, Экономика Уроки СССР: как бороться с дефицитом товаров во время пандемии 08:03, PRO Минздрав оценил риск смертности при заболевании коронавирусной инфекцией 08:00, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:40, Общество Глава Хакасии сообщил о карантине после перелета с заболевшей COVID-19 07:36, Политика СМИ узнали о переходе Кокорина в «Локомотив» и его зарплате в клубе 07:34, Спорт Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за пандемии 07:18, Политика СМИ узнали о рекомендации не задерживать мелких нарушителей из-за вируса 07:09, Общество В Минтруде назвали условия оплаты в нерабочую неделю 07:05, Экономика Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики 07:00, Экономика Путин заявил о долге Росгвардии уважать права и свободы граждан 06:27, Общество Зеленский заявил о планах отменить на Украине VIP-палаты для чиновников 06:02, Политика Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит 05:59, Финансы Число жертв коронавируса в мире превысило 24 тыс. человек 05:37, Общество Меркель сообщила о нехватке личных контактов во время карантина 05:27, Политика ЦБ лишил группу «РосДеньги» права выдавать микрозаймы 04:59, Финансы Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус 04:56, Общество В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге 04:32, Общество Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина 04:13, Общество Бывший игрок «Аякса» вышел из комы спустя почти три года 03:35, Спорт В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса 02:59, Политика
Газета
Банковские услуги примеряют камерный формат
Газета № 038 (3205) (2703)
0
Банковские услуги примеряют камерный формат
Платежные сервисы просят разрешения открывать счета по видеосвязи
Ассоциация электронных денег предложила ЦБ разрешить россиянам открывать новые банковские счета и персонифицированные электронные кошельки с помощью видеосвязи, чтобы не посещать отделения в условиях пандемии коронавируса
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает ввести для минимизации распространения коронавирусной инфекции идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи. Письмо с соответствующими предложениями направлено в ЦБ, Росфинмониторинг и правительство. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил представитель ассоциации. Среди членов ассоциации — WebMoney, QIWI, PayPal, «Яндекс.Деньги» и другие сервисы.

Видеоидентификация, по мнению авторов письма, нужна, чтобы физические лица могли стать клиентами кредитной организации без посещения отделения, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих. После прохождения видеоидентификации клиенты смогут открыть финансовые продукты с пониженным уровнем риска: банковские счета и карты к ним, а также персонифицированные электронные кошельки. В обоих случаях их лимит не должен превышать 600 тыс. руб.

В России уже существует Единая биометрическая система, которая позволяет гражданам удаленно проходить идентификацию в банках и становиться их клиентами. Однако, как указывается в письме, существующий уровень регистрации в ЕБС не позволяет считать ее универсально доступным методом удаленной идентификации.

Финансы
ЦБ сообщил об отказах банков собирать биометрию граждан

Как собирали биометрию

ЕБС была запущена ЦБ и «Ростелекомом» в конце июня 2018 года для удаленного предоставления финансовых услуг. До конца 2019 года все банки с универсальной лицензией должны были обеспечить прием биометрии во всех своих отделениях. Банки не раз говорили о проблеме с наполняемостью ЕБС. В настоящее время биометрические данные (лицо и голос) сдали около 132 тыс. россиян, данные собираются в 13,5 тыс. отделений, сообщил РБК представитель «Ростелекома». При этом за первые три недели марта количество регистраций в ЕБС упало на 10%, а прохождение верификации с помощью системы — на 5% по сравнению со средними показателями в январе и феврале, подсчитали в «Ростелекоме». Чтобы начать использовать ЕБС, необходимо посетить отделение банка для сдачи биометрии.

«Идентификация с использованием видеосвязи уже широко применяется в мировой практике, в том числе в Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Израиле, Эстонии, Великобритании, Польше, и полностью соответствует требованиям рекомендаций ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — РБК)», — отмечается в письме.

РБК направил запрос в ЦБ, Росфинмониторинг и правительство.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Как предлагается проходить видеоидентификацию

  • Физическое лицо должно передавать в финансовую организацию данные паспорта в виде электронной копии (скана) или фотографии, предлагают в ассоциации.
  • Представитель финансовой организации устанавливает видеосвязь с клиентом, уточняет личные данные и просит продемонстрировать паспорт, затем делает фото клиента и его паспорта.
  • Данные паспорта проверяются посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, проводится проверка по лицам, причастным к экстремистской деятельности, принадлежности к санкционным спискам, категории публичных должностных клиентов.
  • В случае отсутствия подозрения в том, что клиент открывает счет или кошелек для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, идентификация считается успешной, физическое лицо подписывает договор с использованием простой электронной подписи.
  • Записи процедуры видеоидентификации хранятся вместе с иной информацией, предусмотренной антиотмывочным законодательством в течение пяти лет после расторжения деловых отношений.
  • В ходе сеанса связи должны быть четко видны лицо и плечи клиента. Лицо должно быть полностью открыто, на него не должна попадать тень. Также не допускается ношение солнцезащитных очков и иных аксессуаров, закрывающих лицо.

Безопасно ли это

Полный переход в цифровой формат в этой сфере несет очень большие риски для безопасности, предупредил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Идентификация по видеоданным как временная мера возможна только при условии применения хотя бы каких-то дополнительных способов проверки, например по коду в СМС-сообщении из банка или действию в приложении, пояснил директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.

Массовому пользователю уже доступны запись видео и сервисы видеоконференций с различными масками, в том числе с очень реалистичными заменами лиц и фонов, продолжает Вихарев: «Пока эти технологии развиты еще недостаточно, чтобы нельзя было не заметить подмену. Однако реалистичность до полного смешения может быть достигнута уже в ближайшие месяцы или годы».

Существует множество способов, позволяющих подделать документы настолько хорошо, что по фотографии или видео их практически невозможно отличить от настоящих, напомнил Голованов. «Без глубокой проработки подобная инициатива может быть опасна как для бизнеса, так и для пользователей», — резюмировал эксперт.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: платежные системы , Центробанк
Материалы по теме
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Финансы
ЦБ сообщил о почти двойном увеличении объемов продажи валюты Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter