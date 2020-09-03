Visa запустила голосовые платежи с помощью «Алисы» от «Яндекса»

Как пояснил представитель Visa, технология не связана с биометрией. Пока оплата голосом не очень распространена на рынке, поясняет он: одна из причин состоит в том, что производители смартфонов не делают из него специальный аутентификатор, которым можно подтвердить платеж (им обычно является код, отпечаток пальца или снимок лица). В данном случае аутентификацию будет проводить Bartello.

Перспективы голосовой оплаты

По данным Visa, за последние три года популярность голосовых помощников увеличилась в два раза: в мире различные сервисы с голосовыми ассистентами используют более 30% потребителей, а покупки с их помощью совершают 10%. За прошедший год количество людей, использующих голосовые решения на основе искусственного интеллекта для оплаты товаров и услуг, выросло на четверть, говорят в платежной системе. По мнению партнера технологической практики KPMG в России и СНГ Оксаны Борисовой, сервис голосовых платежей будет востребован, так как в России голосовых помощников используют примерно 30% пользователей.

«Мы видим быстрое развитие голосовых помощников в России и в мире. Сегодня число россиян, которые хотя бы раз в месяц прибегают к помощи голосовых ассистентов для решения повседневных задач, превышает 50 млн человек, при этом 90% из них используют голосовые сервисы на своих смартфонах. Это связано прежде всего с удобством и безопасностью таких решений для потребителей», — рассказал руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.

Сервис Bartello намерен в дальнейшем расширить голосовые заказ и оплату на всех своих партнеров (всего их 86), отметил генеральный директор Bartello Данила Николаев. Visa же планирует развивать технологию и с другими торгово-сервисными предприятиями, если они будут заинтересованы в этом.

Мировой опыт и российские планы

Голосовые платежи — это новый тренд в банках на мировом рынке, рассказывает Борисова: «В США и европейских банках голосовыми платежами пользуются уже достаточно активно. Проведенные опросы показывают, что голосовыми платежами в ближайшее время будет пользоваться каждый третий житель США».

Оплата с помощью голоса — не такая уж и новая технология: еще в 2016 году Google запустила сервис Hands Free, который позволял оплачивать товары в некоторых магазинах и ресторанах, отметил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. «К сожалению, уже в 2017 году Google закрыла этот сервис, правда, с оговоркой, что планируют создать более удобное решение для подобной оплаты. Тогда же, в 2016 году, в Москве был заявлен проект по оплате парковок с помощью голоса. Но он, насколько я знаю, тоже не взлетел», — добавил эксперт.

Другая международная платежная система, Mastercard, разрабатывает похожие платформы для голосовой оплаты с помощью искусственного интеллекта или голосового помощника в ресторанах и кафе, но пока не в России.

Внедрение подобной технологии в будущем не исключают в банке «Русский стандарт». ВТБ заинтересован во внедрении всех инноваций при обслуживании клиентов, к которым относится и проведение платежей с верификацией по голосу, говорит вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка Алексей Киричек. Но, по его мнению, подобная технология на данный момент еще требует тщательной проработки, так как на практике ее можно применять только вместе с другими методами подтверждения личности плательщика.

Промсвязьбанк, Росбанк и Райффайзенбанк пока не планируют внедрять такую технологию. «Голос может быть дополнительным, но не основным и не единственным идентификатором клиента. Возможно использование небольших оплат по привязанным картам в «умных» колонках и голосовых ассистентах, но пока это скорее нишевые сервисы, как и оплата по биометрической идентификации в целом. Вопрос с безопасностью голосовых платежей остается открытым», — объяснил руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов. Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин считает технологию платежей по голосу несколько сырой, поэтому она не имеет перспектив на близком горизонте.

«Любая технология с использованием биометрических данных — Face ID, Touch ID или голос — повышает безопасность проведения платежей и может быть перспективной. Но в случае с использованием голоса как идентификатора для подтверждения платежа не вполне очевидно, в каких видах операций это будет востребовано, станет ли это для клиентов удобнее, чем используемые сейчас привычные способы подтверждения», — отмечает руководитель дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

«Ростелеком» тоже не планирует запускать оплату с помощью голоса. «Голосовая биометрия чувствительна к окружающему шуму и особенностям помещения, а точки продаж, как правило, расположены в местах большого скопления людей — это торговые центры, магазины, заведения общественного питания. Шум, который постоянно присутствует на фоне, будет препятствовать успешной оплате», — объяснил его представитель.

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов не видит преимуществ голосового помощника перед другими подобными технологиями — это лишь еще один идентификатор для потребителя, считает он. Представитель X5 Retail Group рассказал, что компания пока над такими технологиями самостоятельно не работает, но ретейлеру она в целом интересна.